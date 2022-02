Christer Rødseths festkringle

Dette trenger du:

0,5 liter helmelk

100 g sukker

1 egg

Ca. 800 g hvetemel

1 ts knuste kardemommekjerner

½ pk fersk gjær

100 g saltet meierismør

½ ts salt

Fyll:

Ca. 100 g saltet meierismør

75 g sukker

3-4 ss kanel

1 egg og litt melk til pensling før steking

Melis til å drysse over deigen før steking

Vaniljekrem:

1,5 dl melk

1 dl kremfløte

2 eggeplommer

50 g sukker

½ vaniljestang

13-15 g maizena

Sprøstekt sjokolade:

100 g hvit sjokolade

5-6 ss hakkede mandler

Glasur:

2 eggehviter

Ca. 3 dl melis + litt ekstra til å drysse over før steking

Karamellsaus:

100 g sukker

50 g saltet smør

100 g kremfløte

Litt flaksalt

Slik gjør du:

Hell melk og fløte i en kjele. Del vaniljestangen i to og ha frøene og stangen i kjelen med melken. Bland sammen eggeplommer, sukker og maizena i en egen bolle. Pisk sammen. Kok opp melk og fløte. Hell så den varme melkeblandingen over eggene og bland godt sammen. Ha det så tilbake i kjelen og sett tilbake på varmen. Varm/kok til det tykner og ha rett over på en tallerken eller lignende. Dekk med plast og sett til avkjøling.

Alle ingrediensene til kringledeigen has i en bolle til eltemaskin i rekkefølgen i oppskriften. Temperer melken først slik at den ikke er kjøleskapskald. IKKE varm den til 37 grader, den skal holde rundt 15 grader maks. Elt deigen i ca. 17-18 minutter før den settes til heving. Etter den har hevet til dobbel størrelse kjevler du ut deigen i ca. 70x40 cm og smører på smør, sukker, kanel. Brett den så som en pakke og kjevle ut igjen, smør på vaniljekrem og rull den så til en pølse og form til ei kringe på brett med bakepapir. Klipp den litt i kantene.

La den heve igjen før du pensler med egg og melk. Dryss over mandler, så melis med en sikt og stek på 180 grader varmluft i ca. 20 minutter.

Karamell lages ved at du koker sukkeret med litt vann til den er gylden brun, ha i smør og fløte og kok i noen minutter. Smak til med salt.

Sjokolade knekkes opp i biter og stekes på 160 grader i 8 minutter + minutter, til den er gylden brun. Du må vende i den underveis. Avkjøl og hakk opp.

Avkjøl og lag glasur av melis og eggehviter. Sprøyt det over kringlen og dryss så over karamellisert hvit sjokolade.