Reddet 300 år gammelt eldhus – blir lettet når de ser den bevarte detaljen

Eldhuset er familiens favorittsted på gården. Her sitter de på sommerkvelder, og her pakker man seg inn for bålkos og marshmallows på kalde vinterdager.

Men huset hadde for lengst sett sine beste dager. Nå var det mer eller mindre overtatt av planter. Derfor tilkalte huseierne Tid for hjem.

FØR: Eldhuset var nesten usynlig inne blant klatreplantene. Foto: Pandora Film/TV 2

Spørsmålet var altså om eldhuset lot seg redde, og om Tid for hjem også så mulighetene for noen forbedringer slik at familien kunne fortsette å bruke eldhuset. Og viktigst av alt – var det mulig å beholde den rustikke stemningen selv om mye måtte lages på nytt?

FØR: Det gamle ildstedet i huset er fra 1700-tallet. Foto: Pandora Film/TV 2

Overveldet familie

Familien måtte reise bort i fire dager mens arbeidet pågikk. Da de fikk komme hjem i striregnet, var det en veldig spent gjeng som gledet seg til å se den store forvandlingen.

– Oioioi, det ble et hus igjen! Og romfølelsen og sjarmen i det gamle bygget er her fremdeles, utbryter den glade pappaen Jon Erling Heggland.

– Og jeg som er så glad i massivt tre - dette var innertier!

Designer Astrids triks

Det gamle eldhuset var jo veldig sjarmerende, overgrodd med klatreplanter og med falmet maling på vegg og vindu. Men for at huset skulle reddes, var Tid for hjem nødt til å fjerne plantene, rive råtten kledning, og sette inn nye materialer for å forsterke selve konstruksjonen av bygningen.

– Utfordringen var å bevare stemningen i rommet, samtidig som det skulle inn en del nye elementer, forteller designer Astrid Maria Sætren.

Blant annet var det viktig å få lukket bygget på sideveggene, slik at det ikke skulle være en vindtunnel lenger, men et rom det faktisk var mulig å stenge igjen.

– Jeg valgte å gå for et moderne brudd med glassdører, men gjort på en slik måte at du får en følelse av soliditet og håndverk, forteller hun.

ETTER: Ny vegg med glassdører. Foto: Pandora Film/TV 2

Her er designer Astrids løsninger

Rustikke metallglassdører i sideveggene for å beholde følelsen av åpenhet og nærhet til hagen utenfor, men likevel gjøre det lunt og trivelig inne.

Gjennomgående bruk av brukte materialer.

Sammenheng mellom ute og inne ved å bruke brukte jernbanesviller som gulvet ute, og til kledningsmaterialer der veggene måtte repareres.

SAMMENHENG: Sorte detaljer og rustikke materialer skaper sammenheng mellom inne og ute. Foto: Pandora Film/TV 2

Ute ble det plantet i bakken og i potter for å tilføre grønt og litt farger. Møblene har sorte detaljer, og sofa har mørkegrønt trekk.

Inne valgte Astrid å gå for en lysere palett, i form av lyse tekstiler og møbler av bambus. Varme jordfarger i gulvteppe og andre innredningsdetaljer som knytter seg til fargen i treverket på veggene.

Se hva slags møbler, farger og materialer som ble brukt i den 300 år gamle eldhuset her.

LUNT: Lette møbler med lune tekstiler foran peisen. Foto: Pandora Film/TV 2

Slik satte Einar i stand det gamle vinduet

Huseierne hadde stor kjærlighet til et gammelt vindu som stod i ytterveggen, og ønsket sterkt å se om det kunne la seg restaurere. En oppgave Einar med glede satt i gang med. Vinduet hadde noen knuste ruter, men de fleste var fremdeles hele.

Einar startet med å ta ut de gamle rutene, banket lett på dem for å løsne kittet og pirket dem forsiktig ut. Deretter ble gammel kitt skrapt bort, og gammel løs maling likeså.

– Gamle vinduer ble laget av godt tremateriale. Treverket kan se rufsete ut, men det ble brukt den beste, tettvoksende furu til slikt, som er ment for å vare lenge, sier Einar.

Da han kom inn til bart treverk, penslet han kvistlakk i vindusfalsene – altså de sporene der vinduet skulle inn. Deretter la han raust med vinduskitt som glasset skulle sitte i. Glasset ble trykket mot vinduskittet og beveget litt rundt for å være sikker på at det var kontakt over alt, og ingen luftlommer. Overflødig kitt ble fjernet, før han gikk løs på den andre siden.

SMYKKE: Det gamle vinduet ble skikkelig vakkert etter restaureringen. Foto: Pandora Film/TV 2

På «fremsiden» ble det satt forsiktig inn stifter i karmen, slik at vinduet skulle sitte fast. Så ble det til slutt lagt kitt rundt hele ruten.

Resten av vinduet og karmen skulle ikke males, men fikk beholde det slitte rustikke utrykket. For å gi treverket litt nytt liv, og ellers beskytte det, brukte Einar en blanding av terpentin og linolje (ca 60 prosent linolje og 40 prosent terpentin).

– Dette vil trekke inn i treverket, og det er utrolig hvordan denne blandingen kan revitalisere og beskytte gammelt treverk. Ting kan se helt ødelagt ut, men likevel vise seg å vare i flere nye tiår med en slik behandling, avslutter han.

Male stubber – slik gjør du det

Astrid ville ha noen glade fargeklatter til interiøret i form av gamle malte stubber. Stubbene ble funnet i en vedstabel og fikk følgende behandling:

All bark og annet løst ble fjernet ved hjelp av kniv, stålbørste og annet redskap. Når alt løst var borte, ble de pusset med sandpapir for å få en litt glattere overflate. Dette gjorde det lettere å male på mønster.

KREATIVT: Tid for hjem malte flere stubber med fri fantasi. Foto: Pandora Film/TV 2

Alt mønster var fri fantasi og ble malt direkte på stubbene. Alle fargene ble blandet ved hjelp av rød, gul, blå og hvit maling. Malingen var akrylmaling på tuber, såkalt kunstmaling med høyt pigmentinnhold.

Einars oppskrift for å elde treverk

Det ble gjort mye for å skape stemningen i det gamle bygget, for at ingenting skulle se nytt og malplassert ut. De nye stolpene som måtte til for å forsterke bygget, var i nye furumaterialer, men Einar gjorde det han kunne for å få en patina som lignet på alt det gamle og svillematerialene.

Han brukte øks på alle kantene, slik at de skulle se gamle og huggete ut. Einar satte dem inn med jernvitrol. Det er et overflatebehandlingsmiddel som får treverk til å gråne. Jernvitrol har mange bruksområder, og brukes også til å fjerne mose og til å beskytte treverk mot sopp.

Ellers blandet Einar diverse pigmentpulver (fås hos kunst og hobbyforhandlere) i blandingen, for for å få en umiddelbar effekt. Jernvitrol vil ta lengre tid for å skape endring.

Ganske skummelt

Huseierne har nå hatt sitt nye eldhus i noen måneder og kan fortelle at det har vært mye brukt i vinter.

– Vi sitter ofte her til langt på natt og prater, og det er fint at vi nå kan være her i all slags vær. Det fungerer kjempefint når vi nå kan lukke igjen glassdørene, men fremdeles ha lys her inne. En stor forbedring! , forteller Susanna Heggland.

Dette gamle eldhuset er nesten som et arvestykke, og er datert tilbake til 1700-tallet. Var det skummelt for familien å gi fra seg beslutninger til Tid for hjem?

ETTER: Den nye fasaden som møtte huseierne da de kom hjem. Foto: Pandora Film/TV 2

– Ja, det var det. Spesielt siste natten før vi fikk komme hjem. Da måtte vi spørre oss selv om hva vi egentlig hadde gjort. Vi er begge veldig interessert i oppussing og restaurering, så ja – det var skummelt, sier Susanna.

– Men også gøy å få være med på, legger hun til.

Heldigvis gikk det hele bra, og familien likte forandringen. Nå gleder de seg til våren, og til å kunne ta i bruk den nye uteplassen.

Se Tid for hjem tirsdager fra klokken 20.00 på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.