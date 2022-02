Isabelle Gulldén (32) forlater Vipers etter sesongen

Det opplyser klubben på sine hjemmesider.

I meldingen sier Gulldén:

«Jeg har tatt et tøft valg om å avbryte kontrakten min etter denne sesongen. Det er av personlige grunner jeg har valgt å ta den avgjørelsen, og det har vært en veldig vanskelig avgjørelse å ta. Noen ganger tar livet en annen retning enn den vi ønsker, og jeg trenger rett og slett å bo nærmere familien min.

Men jeg er så glad for at jeg tok sjansen på å spille i Vipers. Jeg har på veldig kort tid blitt glad i jentene og folkene i og rundt klubben. Det har ikke bare gitt meg håndballgleden tilbake, men det har gitt meg nye fantastiske bekjentskaper både på og utenfor banen.

Sesongen er ikke slutt enda, og jeg kom til Vipers for å vinne titler, og det er noe jeg kommer til å kjempe hardt for at vi skal klare».

I svenske medier er det skrevet at flere klubber i hjemlandet har vært aktuelle som neste stoppested, som Kristianstad og LUGI.

Søndag ble det klart at Vipers er sikret kvartfinalespill i Mesterligaen.