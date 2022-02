Omstridt podkast forsvant fra Spotify

Den omstridte podkasten «The Joe Rogan Experience», som ledes av Joe Rogan forsvant fra Spotify mandag formiddag.

Flere brukere var fortvilte, men nå er podkasten tilgjengelig på strømmetjenesten igjen.

Saken oppdateres.

Flere podkaster var utilgjengelig

Tidligere i dag opplyste strømmetjenesten på sin egen nettside om at det var flere podkaster som hadde tekniske problemer, og at de jobbet med å løse problemet.

Det var VG som først omtalte saken.

«Vi har mottatt rapporter om at en rekke originale og eksklusive podcaster ikke er tilgjengelige for strømming. Noen brukere ser allerede at podcastene kommer tilbake på nettet, men vi vil fortsette å overvåke situasjonen og gi deg oppdateringer», skrev de i innlegget.

Nå skal de tekniske problemene være løst og det skal kunne gå an å spille av alle podkastene igjen.

«Takk for tålmodigheten! Vi er glade for å si at dette problemet nå er løst og alle podkaster skal nå kunne spilles av igjen», skriver strømmetjenesten.

Tidligere i dag var det flere som skrev i sosiale medier at de ikke lenger hadde tilgang til Joe Rogans podkast.

Boikottet Spotify

Joe Rogans podkast har skapt stor debatt, og han har blitt beskyldt for å spre vaksineskepsis gjennom podkasten.

I protest mot den omstridte podkaster har flere artister valgt å fjerne sin egen musikk fra strømmetjenesten Spotify. Blant annet Neil Young og Joni Mitchelll.

Tidligere i år delte Rogan sine tanker rundt dette, og sa at han var lei seg for at artistene følte de måtte fjerne musikken sin fra strømmetjenesten, og for at Spotify har havnet i denne situasjonen.