Mystisk «Z» på russiske militærkjøretøy skaper spekulasjoner

Mandag kveld bekrefter Putin at Russland anerkjenner de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker. Det gjør han i en tale til det russiske folket. Dette åpner opp for at Russland kan sende militære styrker til regionene, ettersom landet kan argumentere for at de som alliert plikter å beskytte dem fra Ukraina.

Samtidig som Russland ifølge satelittbilder har utplassert flere soldater og mer militært utstyr nær grensen til Ukraina, advarer vestlig etterretning mot en russisk invasjon.

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det er tegn som tyder på at Russland planlegger den største krigen siden andre verdenskrig.

Sivile ukrainere trener på våpenbruk utenfor Kyiv. Foto: GENYA SAVILOV/AFP/NTB

Flere styrker

Russland har i helgen utplassert flere soldater og mer militært utstyr nær grensen til Ukraina, ifølge det amerikanske satellittbilde-selskapet Maxar.

Opp mot 200.000 russiske soldater befinner seg i grenseområdet. Over 50.000 av disse skal ifølge en offisiell amerikansk kilde være kampklare og kan angripe innen 48 timer.

Basert på vestlig etterretning og kommersielle satellittbilder, sier oberstløytnant Palle Ydstebø, seksjonsleder for landmakt på Krigsskolen, at Russland har flere styrker rundt Ukraina enn de hadde for en uke siden.

Store deler av Ukraina er omringet i nord, øst og sør av russiske hærstyrker med stridsvogner, mekaniserte styrker og artilleri.

En ukrainsk soldat på vakt ved frontlinjen. Foto: ANATOLII STEPANOV/AFP/NTB

Styrkeoppbyggingen kan brukes som et militært pressmiddel, men de russiske hærstyrkene kan ifølge Ydstebø også være i stand til å gjennomføre en større operasjon inn i Ukraina.

The New York Times og CBS News melder at det russiske forsvaret har fått ordre om å fortsette invasjonsplanene.

– Ikke plausibel forklaring

Samtidig pågår det spekulasjoner om hvorfor bokstaven «Z», som ikke finnes i det kyrilliske alfabetet, er påmalt godt synlig på hundrevis av russiske stridsvogner og andre militære kjøretøy på vei mot grenseregionen, skriver The Daily Beast.

– Inngår disse kjøretøyene i Russlands hemmelige invasjonsplaner?

– Jeg ser det er en del spekulasjon på nettet om denne Z-en, men det er ennå ikke kommet noen plausibel forklaring, sier Ydstebø til TV 2.

En teori er at «Z»-merkingen er gjort av logistiske hensyn, i forbindelse med identifisering av militære kjøretøy som flyttes mot grenseområdene.

Det spekuleres i om bokstaven «Z» kan vise til den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj, som søndag ba om en umiddelbar våpenhvile.

Oberstløytnant Palle Ydstebø. Foto: Forsvaret

De britiske tabloidavisene The Sun og Daily Mirror bruker bildene til å kalle Russlands styrkeoppbygging ved grensen for «Operation Z», og setter merkingen av stridsvogner og militære kjøretøy i sammenheng med en invasjon av Ukraina.

Fare for å skyte på egne

Ydstebø, som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, mener at merkingen synes å være for liten til å være noe tegn for å skille venn og fiende.

– Russiske/sovjetiske styrker har tidligere malt brede hvite striper på tårnet for å skille venn og fiende, men slik maling vil også ødelegge kamuflasjen og gjøre materiellet lettere å få øye på, sier oberstløytnanten.

Han påpeker samtidig at russiske og ukrainske styrker står i fare for såkalt «friendly fire» – å skyte på egne.

– Et problem med krig mellom russiske og ukrainske styrker, som vi så i kampene mot separatistene i østre Ukraina i 2014-2015, er at begge parter bruker mye av samme materiellet, slik at faren for å skyte på egne i kampens hete er stor, da alle stridsvognene og panservognene er av samme grunnmodeller, sier Palle Ydstebø.

I NATO-alliansen har det amerikanske militæret utviklet systemer med GPS-teknologi for å holde oversikt, forklarer han.

– Det brukes også elektroniske systemer på å skille venn og fiende, der egne styrker vises på dataskjerm i vogner og kommandoplasser, men jeg kjenner ikke til hvor langt russerne er kommet med slike system. Et tilsvarende system, «Blue force tracker», ble brukt av amerikanerne i Irak-krigen i 2003 for å skille venn fra fiende, sier seksjonslederen på Krigsskolen til TV 2.

En amerikansk soldat bruker systemet «Blue force tracker» i Irak i 2005. Foto: Brien Aho/US Navy