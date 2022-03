«Mad Max» i nytt Formel 1-manus: – Blir tidenes sesong

Ekspert tror årets Formel 1-sesong vil toppe fjorårets elleville dramatikk. Her får du fullstendig oversikt over hvor teamene og førerne står før racingsirkuset braker løs.

Nye regler. Nye biler. Nye førere.

Forrige uke gikk Formel 1-førerne i gang med årets første tester i Barcelona.

Nye tester venter så i Bahrain 10-12. mars, før sesongen starter helgen etter – i samme land.

Får vi en ny superduell mellom fartsfantomene Max Verstappen og Lewis Hamilton? Er det egentlig mulig at kommende sesong bli enda mer dramatisk enn fjorårets?

– Det blir tidenes Formel 1-sesong, sier Atle Gulbrandsen, Viasats Formel 1-kommentator og Norges fremste racingekspert.

Atle Gulbrandsen er Norges fremste Formel 1-ekspert. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2

Som hovedgrunn til det peker eksperten på de radikale regelforandringene i utviklingen av årets racingbiler. Kostnadstaket i Formel 1-sirkuset har blitt redusert, samtidig som det har blitt gjort aerodynamiske regelgrep for å sikre mindre turbulent luft bak bilene.

– Det vil gjøre at bilene vil kunne ligge tettere på hverandre, som igjen vil føre til tettere racing og flere forbikjøringsforsøk, forklarer Gulbrandsen.

Mange vil mene fjorårets utgave av Formel 1 var tidenes mest underholdende. Sesongavslutningen ble det ultimate klimakset, der Max Verstappen passerte Lewis Hamilton i siste sving - og sikret verdensmesterskapet på kontroversielt vis.

Hamilton forble taus i måneder.

– Det var et øyeblikk da jeg mistet litt troen på systemet, sa Hamilton til BBC da han endelig brøt stillheten for noen uker siden.

– Selv om øyeblikk som dette kan definere karrierer, nekter jeg å la dette definere min.

Nå venter nye dueller.

Sju av ti team har gjort endringer før årets sesong. Her er Gulbrandsens vurdering av Formel 1-feltet før det hele braker løs:

Mercedes

Hvor god er egentlig Lewis Hamtilton?

Teamleder: Toto Wolff

Førere: Lewis Hamilton (37) og George Russell (24)

George Russell (t.v) blir Lewis Hamiltons nye teamkamerat. 24-åringen kommer fra Williams og erstatter Valtteri Bottas. Foto: XPB

– Det blir utrolig spennende å se George Russell, fordi vi da kanskje får svaret på det mange lurer på: Hvor god er egentlig Lewis Hamilton? Har han bare hatt en veldig god bil? Eller kan en fører som George Russell klare å utfordre ham - og kanskje kjøre enda bedre enn ham?

– Jeg tror for øvrig Lewis Hamilton er mer motivert enn noen gang. Og når det kommer til styrkeforholdet mellom han og Russell, tror jeg han kommer til å ha et overtak. Han er en bedre fører - og er ekstremt revansjesugen etter avslutningen av fjorårsesongen. Han kommer til å bli farlig.

Red Bull

Gullet kom med en bismak

Teamleder: Christian Horner

Førere: Max Verstappen (24) og Sergio Pérez (32)

Sergio Pérez (t.v) sammen med regjerende verdensmester Max Verstappen. Foto: BRYN LENNON / AFP

– Klarer Verstappen å forsvare gullet? Jeg tror også han er ekstremt motivert - nettopp fordi gullet hans i fjor har en bismak over seg. Det er det ingen tvil om, sånn som det løpet i Abu Dhabi ble avgjort. Han vil vinne uten at noen diskuterer måten han vant på i ettertid. Når det gjelder Perez må han etter min mening vise bedre takter enn i fjor for å forsvare plassen sin i Red Bull.

Ferrari

Det kan være en ulempe

Teamleder: Mattia Binotto

Charles Leclerc (24) og Carlos Sainz (27)

Charles Leclerc (t.v) og Carlos Sainz skal, i år som i fjor, kjøre for Ferrari. Foto: FERRARI / AFP

– Ferrari er et av de teamene som i fjor fokuserte mer på 2022 enn 2021. De kjempet ikke om å vinne mesterskapet. Kanskje har de tatt et steg videre nå? Leclerc er god, men det viste seg i fjor at Sainz er vel så god. De har to veldig gode førere. Det kan være en fordel, men også en ulempe om de ikke klarer å samarbeide.

– Hva må til for at Ferrari skal se tilbake på en vellykket sesong?

– Da må de begynne å vinne løp igjen.

McLaren

Mange vil si Lando Norris er den viktigste. Ikke jeg

Teamleder: Zak Brown

Førere: Lando Norris (22) og Daniel Ricciardo (32)

Daniel Ricciardo (t.v) og Lando Norris Foto: XPB

– Norris og Ricciardo er to veldig gode førere, selv om Ricciardo skuffet litt i fjor. Men måten de har jobbet på gjennom de siste årene gjør McLaren til et kjempespennende team. Zak Brown er den største grunnen til det. Han er utrolig dyktig, og har gjort noen grep som jeg har veldig, veldig stor tro på. Han er flink til å skaffe penger - og flink til å skaffe de riktige folkene. Om noen spør hvem som er den viktigste i McLaren, vil mange si Lando Norris. Jeg vil si Zak Brown.

– Kan de hevde seg helt der oppe i toppen?

– De sier selv at de ikke kommer til å kjempe om en VM-tittel før 2024, fordi de fortsatt holder på å bygge en ny vindtunnel. Den er ikke ferdig før, så de har sikkert rett i det. Men jeg tror de kommer til å kjempe om å vinne flere enkeltløp.

Alpine

Ryktene sier at de henger etter

Teamleder: Otmar Szafnauer

Førere: Esteban Ocon (25) og Fernando Alonso (40)

Estaban Ocon (t.v) og ringreven Fernando Alonso representerer Alpine. Foto: James Moy / PA

– De er det største spørsmålstegnet av alle. Det er mange som har hatt tro på Alpine, og at de skulle komme med noe bra i år. Men nå ryktes det at de henger veldig etter i utviklingen av ny bil. Ryktene går på at de ikke har klart krasjtester og henger etter i utviklingen av bilen. Det gjenstår å se hva Alpine makter å komme med.

AlphaTauri

En av de største skuffelsene i Formel 1s historie

Teamleder: Franz Tost

Førere: Yuki Tsunoda (21) og Pierre Gasly (26)

Pierre Gasly (t.v) og Yuki Tsunoda kjører for søsterteamet til Red Bull. Er japanerens sete Dennis Haugers vei inn i Formel 1? Foto: Bradley Collyer / PA

– Yuki Tsunoda ble en av de største skuffelsene gjennom Formel 1s historie med det han leverte i fjor målt opp mot forventningene. Han MÅ levere i år. Han gjorde det såpass svakt at han selv ble overrasket over at han fikk fornyet tillit. Det sier egentlig alt.

– Mange vil også peke på Tsnuodas sete som et Dennis Hauger kan kapre?

– Ja. Det er riktig. Hvis Tsnuoda gjør det like dårlig som i fjor, kan de ikke forsvare å ha ham der lenger. Og da er det en del Red Bull-juniorer, deriblant Dennis Hauger, som gjerne skulle hatt det setet.

Aston Martin

Bør kvitte seg med sønnen sin

Teamleder: Mike Krack

Førere: Sebastian Vettel (34) og Lance Stroll (23)

Sebastian Vettel (t.v) og Lance Stroll Foto: Bradley Collyer / PA

– Aston Martin er et stort spørsmålstegn. Lance Stroll er den han er (sønn av deleier Lawrence Stroll), og ikke god nok. Vettel har vært en stor skuffelse i flere år etter at han ble verdensmester fire ganger for Red Bull. Han må slå tilbake. Vi må huske at Aston Martin har store ambisjoner. Lawrence Stroll eier ikke grenser på hvor mye penger han vil bruke for å få dette teamet til å kjempe i toppen.

– Med Lance Stroll på laget, selvsagt?

– Det er med Lance Stroll på laget, ja. Men det er kanskje det første han burde gjøre: Å kvitte seg med sønnen sin.

Williams

Jeg ble veldig overrasket

Teamleder: Jost Capito

Førere: Nicholas Latifi (26) og Alexander Albon (25)

Tidligere Red Bull-fører Alexander Albon (t.v) er tilbake i Formel 1 og fører av Williams-bilene sammen med Nicholas Latifi. Foto: PA

– Jeg ble veldig overrasket over at Alex Albon fikk setet i Williams. Han har ikke overbevist meg. Jeg synes ikke han gjorde det bra i Red Bull, og jeg mener de hadde bedre alternativer. Og Latifi er jo bare en betalfører. De har en flott bil, men jeg tror likevel ikke dette blir noe voldsomt bra.

Alfa Romeo

Må bevise noe

Teamleder: Frédéric Vasseur

Førere: Valtteri Bottas (32) og Guanyu Zhou (22)

Guanyu Zhou (t.v) debuterer i Formel 1 sammen med veteranen Valtteri Bottas. Foto: PA

– Zhou er spennende. Han er Formel 1s første fører fra Kina, men hadde likefullt ikke vært i Formel 1 om det hadde ikke hadde vært for nettopp det - at han er fra Kina. Det er markedskreftene som har sørget for det. Bottas må også bevise noe i Alfa Romeo for å ikke miste plassen i Formel 1. Han er ujevn, og har ikke imponert underveis i løpene. Jeg har ofte vært overrasket over at han ikke klarer seg bedre, og ser ikke noen lang framtid for ham i Formel 1 om han ikke viser litt muskler.

Haas

Faren var en mester til det. Har han noe av det samme, så..

Teamleder: Günther Steiner

Førere: Mick Schumacher (22) og Nikita Mazepin (22)

Nikita Mazepin (t.v) og Mick Schumacher, sønn av Formel 1-legenden Michael. Foto: Xpb

– Haas var helt tydelige på at de fokuserte på 2022 gjennom hele fjoråret. Forhåpentligvis vil de gjøre det bedre, men kommer ikke til å være et toppteam. Det som er spennende er at Mick Schumacher har vært tungt involvert i å utvikle bilen. Nå vet jeg ikke hvor god han er til nettopp det, men vi vet at faren hans Michael var en mester i å utvikle biler. Om han har arvet noen av de samme egenskapene, så er det spennende. Schumacher er for øvrig i en takknemlig rolle. Det er ikke så mange forventninger når man kjører for Haas, og så er jeg sikker på at han kommer til å få sjansen i et bedre team etter hvert.

– Når det gjelder Mazepin (som er russisk, journ.anm) har jeg vanskelig for å se for meg at han får kjøre. Selv om Pietro Fittipaldi er reserve i Haas, mener jeg Antonio Giovinazzi er et bedre valg. Men Mazepin har med seg mye penger, og forsvinner han må pengene komme fra et annet sted. Gene Haas (eieren) har nok pengene selv, men ønsker seg nok en fører som kan ta med seg penger inn.

NB: Intervjuet med Gulbrandsen ble gjort før FIA kunngjorde tirsdag kveld at russiske og hviterussiske førere kan konkurrere under nøytralt flagg. Onsdag ble det klart at Mazepin ikke får kjøre Storbritannias Grand Prix i juli.