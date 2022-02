Dette må du gjøre i en skredsituasjon

Store deler av befolkningen har i disse dager vinterferie, og mange friluftsglade nordmenn har i den anledning tatt turen til fjellet. Hvis det gjelder deg, bør du fortsette å lese.

Onsdag er det oransje og rødt nivå på snøskredfaren flere steder i landet, som vil si at det er betydelig og stor fare for skred.

Varselet for onsdag gjelder en rekke populære skidestinasjoner og fjellområder, som Trollheimen, Jotunheimen, Voss, Hallingdal, Romsdal og Vest-Telemark. Se den fullstendige oversikten her.

Far og datter tatt av skred

Rune Røsten og datteren Hillevi, da 12 år gammel, sto på ski på Trysilfjellet i januar i fjor da turen tok en dramatisk vending.

– Plutselig merker jeg at det skjer noe under meg. Jeg tenker først at snøen beveger på seg en liten halvmeter. Så hører jeg at datteren min roper etter meg. Før jeg vet ordet av det har jeg mistet kontrollen, sier Røsten til TV 2.

DRAMATISK: Rune Røsten og datteren Hillevi opplevde marerittet på fjellet. Foto: Ragnhild Paalsrud

Et snøflak sprekker i tusen biter. Røsten kastes nedover fjellsida i rundt 30 sekunder før han spyttes ut av skredet. Skredutstyr har han ikke med seg.

– Jeg fikk veldig mye snø i munnen, og visste ikke forskjellen på opp og ned. Det skjedde helt ekstremt brått, sier han.

Han kommer fra det med skrekken, men hvor er datteren?

– Hun ser jeg ikke. Jeg tenker at jeg må ringe 113 kjapt som et helvete. Mens jeg ringer, roper jeg etter henne.

– Plutselig hører jeg noen lyder, og ser at det stikker opp en hjelm av snøen.

Røsten kommer seg bort til datteren, som er begravd med snø til skuldrene, og graver henne løs med hendene.

Skremmende opplevelse

Den erfarne skikjøreren beskriver opplevelsen som skremmende, men de har likevel ikke sluttet med toppturer.

Skredutstyr har imidlertid blitt en fast del av fjellturene.

– Nå melder vi alltid fra til andre hvor vi kjører, og vurderer i større grad hvor bratt det er. Nå vurderer vi også snøforholdene grundigere enn vi gjorde den gangen, sier Røsten.

Se video av den dramatiske situasjonen her:

De tre S-ene

– Mye nysnø i kombinasjon med vind er det som gir snøskredfare nå, sier vaktleder i NVEs snøskredvarsling, Tommy Skårholen.

Det er under slike forhold det fort kan oppstå såkalte flakskred, forklarer Skårholen.

– Vinden blåser nysnø inn i terreng med le. Nysnøen danner så et svakt lag med sterke bindinger, som gjør at det blir til et flak. Under flaket er det et svakt lag. Når flaket får ekstra belastning, kan det kollapse, og skredet vil da forplante seg utover fjellsiden.

VINTERFERIE: Mange tilbringer vinterferien til fjells. Foto: Kyrre Lien/Scanpix

Han sier at temperaturen i fjellet også kan påvirke snøskredfaren.

– Så lenge det er kuldegrader er snøen «tørr», og transporters av vind. Mildvær med regn gir også økende skredfare, men det er ikke årsaken til at det er skredfare nå.

Skårholen tipser om NVE sin egen app, Varsom regops, som man kan bruke for å se eller dele informasjon om forholdene i fjellet.

På spørsmål om hva man bør tenke på når man kommer ut for skred, svarer han følgende:

– Husk de tre S-ene; Skredsøker, søkestang og spade.

Det viktigste å tenke på

Tor Monsen har vært tilknyttet Norske redningshunder siden 1983, og har vært med på 20-30 redningsaksjoner i fjellet.

Dette mener han er det viktigste å tenke på:

– Det viktigste er å ikke havne i skredsituasjonene i det hele tatt. Tenk på hvor du beveger deg. Der det legger seg mye puddersnø, er det farligst. Tenk på vindretningen. Ikke oppsøk steder hvor det er le for vinden. Og du er som regel trygg så lenge du følger fjellryggen. Ta gode veivalg, rett og slett, sier Monsen.

BEGRAVD: Tommy Skårholmen i NVE minner om de tre S-ene. Dette bildet er fra en øvelse. Foto: Heiko Junge

Når det har snødd mye og været er fint dagen etter, er det ekstra skummelt, for da er flere folk i fjellet enn normalt, forteller den erfarne skredsøkeren.

– Man bør også unngå å gå i trange daler. En annen ting er å unngå bratthet på over 30 grader, der er det stor skredfare. Det er en god tommelfingerregel.

– Man er trygg i oppkjørte løyper, men går man utenfor må man sette seg inn i hva som utløser skred, fortsetter Monsen.

– Dette er det viktig å trene på

I likhet med Skårholen i NVE understreker han viktigheten av skredutstyr.

SKREDSØK: Tor Monsen sammen med sin medhjelper. Foto: Privat

– Alle som er med på turen bør ta en gruppesjekk og se om alt utstyret virker.

Dette er hans beste råd for hva man skal gjøre når en i turfølget blir tatt av snøskred.

– Ring nødnummeret for å varsle. Oppgi hvor mange som er tatt og hvor dere er. Når skredet har roet seg er det som regel trygt. Se etter hvor du sist så personen som ble tatt. Lokaliser og gjennomfør søk med søkestang til du gjør treff. Dette er det viktig å trene på.

Når man gjennomfører skredsøk, har klokka mye å si, forteller Monsen.

– Tiden er utrolig viktig, etter en halvtime er sjansen betydelig redusert, sier han.

Og legger til noen lovord:

– Folk er blitt veldig flinke til å forberede seg og melde seg på skredkurs.