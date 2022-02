Politiet ber om fire ukers varetektsfengsling etter alvorlig voldshendelse i Trondheim

Politiet ber om fire ukers varetektsfengsling for en mann i 20-årene etter en voldshendelse i Trondheim lørdag kveld. Mannen er siktet for drapsforsøk.

Han blir fremstilt for varetektsfengsling mandag, skriver Adresseavisen.

Hendelsen utspant seg i en leilighet i et kommunalt leilighetsbygg på Ranheim i Trondheim sent lørdag kveld. En mann i 30-årene ble påført alvorlige, men ikke livstruende skader.

To menn er pågrepet i saken. Den ene er siktet for drapsforsøk, den andre for å ha hensatt den fornærmede i hjelpeløs tilstand.

Alle de tre involverte er kjent av politiet fra tidligere saker. Politiet opplyste søndag at det ikke ligger an til flere pågripelser.

(NTB)