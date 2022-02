USA advarer FN om russisk «dødsliste»

Russland har en liste over ukrainere som skal drepes eller sendes til fengselsleirer ved en eventuell invasjon, hevder USA i et brev til FN.

Amerikanske myndigheter har sendt et brev om dette til FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet, ifølge både New York Times , Washington Post og nyhetsbyrået AFP.

I brevet, som mediene har fått innsyn i, skriver USA at de er svært bekymret og advarer mot en potensiell humanitær katastrofe.

– Vi har også troverdig informasjon at russiske styrker sannsynligvis vil bruke dødelige tiltak for å hindre fredelige protester eller på annen måte motvirke fredelige former for motstand av sivilbefolkningen, skriver amerikanske myndigheter videre i brevet.

USA advarer også om at en russisk invasjon av Ukraina kan føre til flere menneskerettighetsbrudd som kidnappinger og tortur som kan rettes mot politiske dissidenter, samt religiøse og etniske minoriteter.

Russland nekter for at de har planer om å angripe sin nabo i vest. De har foreløpig ikke kommentert brevet.

(NTB)