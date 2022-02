Dette hadde ikke skjedd på 19 måneder. Nå får Sander Berge ros

Kanskje er marerittet endelig over. Sander Berge har vært gjennom flere langvarige muskelskader de siste årene. De har kostet ham hver eneste landskamp i 2021 samt trolig en overgang til en større europeisk klubb.

Etter å ha kommet tilbake fra skade på senhøsten har han de siste månedene bygget seg opp og kjempet seg tilbake til fast plass i Sheffield United.

Nå kan det se ut til at det begynner å løsne for Asker-gutten.

5. februar spilte han 90 minutter for første gang etter et langt skadeavbrekk. 2-1-seieren over Birmingham var også første gang på 19 måneder at Berge vant en kamp med Sheffield United som en del av lagets startoppstilling.

Berge leverte også en målgivende pasning.

– Fantastisk, oppsummerte Sheffield United-manager Paul Heckingbottom.

Han roste arbeidet Berge har lagt ned i kulissene.

– Han ønsker å spille. Dere ser ham bare på banen, men jeg ser ham på trening. Han har kommet tilbake og hatt mange treningsøkter nå, mange tøffe treningsøkter. Han har også fått mange minutter under beltet, enten det har vært bak lukkede dører eller i offisielle kamper. Han har gradvis bygget seg fra 45 til 60 til 80 minutter, og nå 90 på førstelaget. Han har vært tilbake fra skade en god stund nå, sa manageren og konkluderte:

– Sander er på et godt sted.

– Imponerte virkelig

Det har nordmannen vist siden den gang: Han spilte hele 0-0-kampen mot Huddersfield uken etter, og lørdag spilte han 90 minutter for tredje gang i februar da Swansea ble slått 4-0.

Berge var sterkt delaktig da han, med en kombinasjon av å drive forbi motspillere og å kombinere med lagkamerater, var motoren bak oppbygningen til George Baldocks 2-0-mål.

Med Berge som en av de viktigste spillerne har Sheffield United de siste ukene kjempet seg opp på sjetteplass i Championship. Dermed er de for fullt med i opprykkskampen til Premier League.

– Det var trolig hans mest effektive prestasjon, sier The Athletic-journalist Richard Sutcliffe, som var til stede på Bramall Lane, til TV 2 om Berges kamp i helgen.

– Han imponerte virkelig, sier Sutcliffe og utdyper:

– Det er så vanskelig å ta fra ham ballen. Han er god til å plukke ut gode pasningsalternativer, som han gjorde i oppbygningen til 2-0-målet. Virkelig en positiv ettermiddag.

– Hvis han kan holde denne formen, blir han en enorm boost i opprykksjakten, sier journalisten.

Han skrev nylig en artikkel om Berges gode prestasjon der han så lyst på nordmannens vår: «Berges tid i Sheffield United-drakt har kanskje endelig kommet», skrev Sutcliffe.

En av nøklene til gjennombruddet har vært Berges nye rolle, en mer fremskutt posisjon på høyresiden av midtbanen. Mot Birmingham hadde han den nest høyeste snittposisjoneringen på laget, med kun spiss Billy Sharp foran seg.

Mot Swansea spilte han på høyresiden av en offensiv midtbanetreer bak en spydspiss. Statistikkene hans for pasninger inn i siste tredel og skapte sjanser har skutt i været de siste ukene.

Solbakken: – Veldig fin utvikling

– Han ser bra ut. Han har fått tilbake mye av kondisjonen sin, og jeg synes Sheffield United matcher ham ganske riktig nå, med tanke på at han ikke spiller absolutt alle kamper, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Han snakket med Berge for to uker siden. Da ga han beskjed om at han ville se «eksplosjoner begge veier» fra midtbanespilleren:

– Det er bedre at han blir båret ut med krampe etter 70 minutter enn at han holder 90 minutter, for han må ikke komme inn i Championship-rytmen og trave fra boks til boks i samme tempo. Der synes jeg han har hatt en veldig fin utvikling de siste ukene.

– Hva synes du om den mer offensive posisjonen han blir brukt i?

– Hans rolle i Sheffield United i historisk perspektiv har vært høyre indreløper i 3-5-2, det er der han har spilt desidert mest. Hos oss kommer det an på om vi spiller med to eller tre sentrale. Med tre sentrale er han mest aktuell som indreløper. Spiller vi med en smal firer på midtbanen kan han spille sentralt eller til høyre.

– Du har fortsatt ikke hatt ham tilgjengelig på landslaget. Hva slags forskjell kan han utgjøre for Norge?

– Sander Berge i toppform kan utgjøre en forskjell, men det er nok den posisjonen i laget vårt der det er mest utvalg. Du har Patrick Berg, Mathias Normann, Fredrik Aursnes, Martin Ødegaard, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby og Berge. Og du skal ikke se bort fra at Mohamed Elyounoussis beste posisjon kan være indreløper. Det er den posisjonen på laget mitt jeg er minst bekymret for i bredden og kvalitet. Vi har veldig mye å velge i, sier Solbakken.

Neste kamp for Sheffield United er hjemme mot Blackburn onsdag kveld.

Norge spiller privatlandskamper på Ullevaal stadion mot Slovakia og Armenia henholdsvis 25.- og 29. mars.