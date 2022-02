City fordømmer angrep på Fodens mor

– Klubben er klar over en video som har sirkulert på sosiale medier, som viser Phil Foden og hans familie bli trakassert og mishandlet, skriver Manchester City i en pressemelding.

Lørdag var City-spiller Foden og hans familie til stede på Manchester AO Arena for å se boksekampen mellom Amir Khan og Kell Brook.

Videoen viser 21-åringen og hans familie på vei inn til et eget rom i arenaen når en gruppe menn begynner å rope ulike skjellsord til fotballstjernen. Det reagerer moren til Foden på.

Hun stormet så ut av rommet for å forsvare sønnen. Etter at moren dyttet en av mennene, svarte mannen med et knyttneveslag rett i ansiktet hennes.

Moren forsøkte å slå etter mennene. En person på Fodens side løftet opp et brannslukningsapparat og brukte det til å slå etter mennene før de kom seg unna.

– Vi er sjokkerte

I en pressemelding fordømmer Manchester City angrepet på spilleren og hans familie.

– Vi er sjokkerte og forferdet over overgrepet og påfølgende overgrep mot et av Phils familiemedlemmer. Vi vil fortsette å gi Phil og hans familie all støtte og hjelp de trenger, står det i pressemeldingen.

Ifølge Reuters har ikke politiet i Manchester mottatt anmeldelse etter hendelsen.

– Vi foretar ytterligere undersøkelser av omstendighetene rundt hendelsen, sier politiet i en uttalelse til Reuters.

Foden spilte hele kampen mot Tottenham i 3-2 tapet tidligere lørdag.