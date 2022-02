Kong Harald fyller 85 år: – En medfølende konge

Mandag flagges det over hele landet for å markere kong Haralds 85-årsdag.

Kong Harald V ble født 21. februar 1937, og fyller mandag 85 år.

I år blir det ingen offisiell feiring av kongen. Forrige uke opplyste kongehuset om at selve bursdagsfeiringen ville foregå utenlands på vinterferie med kongens nærmeste familie.

Kongefamilien ønsker imidlertid å holde turen privat, så hvilket sted som er destinasjon for feiringen er derfor ukjent.

En fortjent ferie

Historiker Trond Norén Isaksen påpeker at det er slik kong Harald har pleid å feire fødselsdagen sin.

– Kongen pleier å reise bort med familien den uka han har bursdag, som er den uka som sammenfaller med vinterferien, forteller Isaksen.

Også uken etter blir kongen borte.

– Han skal ha en litt lengre ferie, og det syns jeg absolutt han fortjener. En litt lang ferie syns jeg han kan få lov til å ha for seg selv.

MED FAMILIEN: Kong Harald feirer kun med sin nærmeste familie. Her med dronning Sonja, sønn kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus på Bygdøy Kongsgård før jul. . Foto: Lise Åserud / NTB

Tidligere har det imidlertid vært en større feiring av kongen om sommeren, for ham og dronningen, men slik blir det ikke i år.

Isaksen tror den folkekjære kongen mer enn gjerne hadde blitt feiret av folket, dersom det lå til rette for det - men peker på at kong Harald er en beskjeden mann.

– Kong Harald er en mann som ikke er så veldig glad i å feire seg selv og å framheve seg selv, men jeg tror at folket gjerne ville ha feiret ham om de hadde hatt muligheten, sier han.

Stor betydning for monarkiet

Tidligere redaktør i Aftenposten og Dagbladet, Harald Stanghelle, sier kong Harald har mye av skylden for den sterke rollen monarkiet har i Norge.

– For det norske monarkiet har han hatt veldig stor betydning, sier Stanghelle.

Han har ført samtaleboken «Kongen forteller» i pennen, og er ikke i tvil om at grunnen til at det norske monarkiet står sterkt, er måten kong Harald utfører rollen sin på.

STOR BETYDNING: Kong Harald omtales som lydhør og medfølende for det norske folket. Foto: Lise Åserud / NTB

– Alle konger må være konger av sin egen tid. Kong Haakon betydde enormt mye i sin tid, kong Olav i sin tid, og kong Harald har på en veldig lydhør og fin måte speilet den tiden som vi lever i nå, og speilet de enormt store forandringene som har vært i hans tid som konge, sier Stanghelle.

Stanghelle peker på at Norge i kong Haralds tid har fått et mye åpnere kongepar, og et kongepar som er opptatt av å forstå sitt eget land. Gjennom fylkesturene, som de begynte med da de var kronprinspar, har de systematisk besøkt de ulike fylkene og kommunene.

– Beskjedent menneske

To av kong Haralds taler som vil bli stående er 22. juli-talen i Oslo Spektrum og talen i Dronningparken i september 2016.

– Har vært en veldig medfølende konge gjennom talene sine – han har tatt opp mobbing, selvmord, barn som har fått en ødelagt barndom og har gitt en kongelig skulderklapp til veldig mange. Det tror jeg har vært veldig viktig, sier Stanghelle.

EN MEDFØLENDE KONGE: Kong Harald og dronning Sonja under det nasjonale minnearrangementet i Oslo Spektrum, ti år etter terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Han er noe så sjeldent som et beskjedent menneske i en konges opphøyde posisjon. Det tror jeg er nøkkelen til å forstå hans posisjon.

31 år som konge

Kong Harald er sønn av kong Olav V (1903–1991) og kronprinsesse Märtha (1901–1954). Han ble født 21. februar 1937 på Skaugum i Asker.

Da farfaren hans, kong Haakon VII, døde 21. september 1957, ble han kronprins, og elleve år senere forlovet han seg med Sonja Haraldsen.

De ble viet i Oslo Domkirke 29. august 1968, og tre år senere fikk de datteren prinsesse Märtha Louise. Deretter kom sønnen, kronprins Haakon, i 1973.

17. januar 1991 overtok kong Harald som Norges konge etter sin far, kong Olav V. Han ble med det den første norskfødte kongen på 567 år, og 23. juni samme år ble han signet i Nidarosdomen.