Kommer hjem til åpent Norge, men OL-dronningen går rett i isolasjon

Mandag kommer skiskytterne og resten av den gjenværende OL-troppen hjem fra Kina. Det blir ekstra krevende å holde seg unna korona før nye konkurranser.

I Norge venter et åpent samfunn. Midtveis i OL forsvant så godt som alle koronatiltakene, og skiskytterne møter ingen «meter», isolasjon eller påbud om munnbind i gamlelandet.

– Hadde forventet respekt

Marte Olsbu Røiseland leder verdenscupen sammenlagt med 62 poeng mer enn Dzinara Alimbekava. På 3.-plass er Elvira Öberg med 88 poeng opp til Froland-ekspressen. Røiseland og co. har sju øvelser igjen i verdenscupen.

– Noen er mer motivert enn andre for å holde seg friske. Spesielt Marte er viktig at ikke får korona med tanke på verdenscupen totalt. Vi må prøve å ofre litt til for hverandre nå, en siste krampetrekning, og det tror jeg vi skal klare, sier Johannes Thingnes Bø til NTB.

– Hadde jeg vært i hennes situasjon, hadde jeg forventet respekt fra lagkameratene med å holde seg så frisk man kan. Den trøya skal hun ta. Da må vi alle bidra, legger han til.

Røiseland skal til Lillehammer og fortsette isolasjonen som før OL.

– Nå er det ganske sluppet opp hjemme. Da er det enda farligere for oss. Vi har en uke hjemme før vi reiser ut igjen, og jeg har ikke lyst til å få korona, men stå løpet ut, sier OL-dronningen.

Forberedelsene til lekene må ha vært helt i verdensklasse for skiskytterne, for i Kina ble det medalje på medalje. Troppen ble heller ikke rammet av koronautbrudd i forkant. Selv om flere kanskje slipper skuldrene ned noe etter over tre uker i OL-boblen med det strenge koronaregimet, er ikke sesongen over for de norske gullheltene.



At utøverne holdt seg smittefri før og under OL var det aller viktigste. Men tre konkurranser gjenstår. For noen er det viktigere enn andre å holde seg friske.

– Utfordre immunforsvaret

Vetle Sjåstad Christiansen har hatt et godt OL og reiser hjem med to medaljer. Han tror det er fort gjort.

Vetle Sjåstad Christiansen med sin medaljefangst. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Vi vet det er veldig lett å pådra seg noe sykdom nå. Spesielt med tanke på den bobla vi har vært i de siste par månedene. Jeg tror ikke vi har møtt andre enn de vi sitter med her omtrent, pluss noen til, sier Christiansen.

– Jeg tror det blir mye alenetid i leiligheten den siste uka, men når vi er ferdige med sesongen, blir det ut og utfordre immunforsvaret, sier han.

Slik er avslutningen på verdenscupen i skiskyting:

* 3.–6. mars: Kontiolahti, Finland

* 10.–13. mars: Otepää, Estland

* 17.–20. mars: Holmenkollen, Norge