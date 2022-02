Statnett kutter nettleien til norske forbrukere med fire milliarder kroner

Årsaken til at Statnett nå kutter i nettleien er at foretaket, som driver de store kraftlinjene- og gasskablene ut av landet, har hatt uvanlig høye inntekt på salg av kraft til utlandet.

– Selv om vi har hatt høye priser i Norge den siste tiden har handelen med utlandet gitt store inntekter både på import og eksport av kraft, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.

Når norske kraftprodusenter selger kraft til utlandet går fortjenesten av prisforskjellen mellom norske og utenlandske kraftpriser til Statnett. Nå skal inntektene gå forbrukeren til gode, ifølge Tonne:

– Det kommer norske forbrukere til gode med nærmere fire milliarder i lettelser når vi nå setter forbrukstariffen til null fra første april.

Hittil i år har Statnetts andel av nettleien tilsvart rundt 5 øre per kilowattime for sluttbrukere.

Avlyser prisøkning

Som følge av Statsnetts beslutning føler Norges største nettleverandør, Elvia, nå etter og dropper den varslede prisøkningen de skulle innføre fra 1. april.

ENDRER: Adm. dir. Trond Skjellerud. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Etter beslutningen som kom fra Statnett i dag har vi kastet oss rundt og besluttet å avlyse den planlagte prisøkningen som var tenkt innført 1. april, sier administrerende direktør i Elvia, Trond Skjellerud, til TV 2.

Ifølge ham ville prisøkningen grovt regnet ha utgjort om lag 15 prosents stigning. Dette slipper nå kundene deres.

– I utgangspunktet er det vanskelig å komme med et gjennomsnittstall, men i den grad vi kan det, så har vi tidligere uttalt at prisøkningen fra 1. april ville være på 15 prosent. Når den nå bortfaller betyr det sparte penger for forbrukerne. Men det vil selvsagt være avhengig av konkret forbruk før man kan si sikkert hva dette kuttet vil utgjøre for hver og en.

Skjellerud sier at det heller ikke er planlagt nye prisøkninger fremover.

– Med den kunnskapen vi nå har, så kuttes prisøkningen og vi har ikke noen ytterligere planer om flere prisøkninger.

Prisøkningen som skulle innføres fra 1. april kom ifølge Elvia som følge av at de i fjor hadde mangedoblede kostnader i forbindelse med svært høye kraftpriser.

Forventer å tjene 7 milliarder kroner

Tariffen som utgjør Statnetts andel av nettleien for 2022, ble satt 1. oktober og hadde ifølge Statnett allerede da tatt høyde for økte flaskehalsinntekter. Men inntektene er blitt større enn ventet.

Foretakets prognoser for 2022 viser inntekter på minst 7 milliarder kroner.

– Høye flaskehalsinntekter vil holde tariffen lavere enn ventet i årene som kommer. Disse inntektene dekker utgifter som vi ellers ville måtte hentet inn over nettleien, sier konsernsjefen.