New Zealand rammet av jordskjelv – kunne kjenne det i hovedstaden

New Zealand ble rammet av et nytt jordskjelv mandag. Det er ennå ikke blitt rapportert om alvorlige ødeleggelser.

Et jordskjelv med styrke 5,6 rammet et område nær byen Blenheim på New Zealand mandag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge flere vitner, kunne man kjenne kraftig skjelving i hovedstaden Wellington. Det er ennå ikke blitt rapportert om alvorlige skader på bygninger eller personer.

New Zealand ligger i nærheten av den 40.000 kilometer lange ildringen (Ring of Fire) i Stillehavet. Området består av flere dyphavsgroper, vulkaner og plategrenser.