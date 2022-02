Zuccarello scoret i Minnesota Wilds storseier

Det ble både scoring og assist for Mats Zuccarello da Minnesota Wild vant 7–3 over Edmonton Oilers i NHL natt til mandag.

Wild tok turen til Canada for oppgjøret mot Oilers. Gjestene fra Minnesota hadde tapt sine to foregående kamper, mens vertene kunne se tilbake på fem strake seiere før nattens kamp.

På bortebane var det Wild som tok føringen. Det tok knapt tre minutter før Brandon Duhaime scoret kampens første mål. Noen minutter senere sørget Zuccarello for å finne lagkamerat Kirill Kaprizov. Han sendte pasningen raskt videre til Joel Eriksson Ek, som var godt plassert foran mål og kunne legge på til 2–0 for Wild.

Kevin Fiala sørget for ytterligere to mål for Wild i første periode, mens Oilers fikk sitt første mål i power play på slutten av første omgang.

I andre periode økte Connor Dewar og Matt Boldy Wilds ledelse, før det canadiske hjemmelaget scoret igjen.

Mats Zuccarello åpnet tredje og siste periode med å score på en kontring etter å ha jobbet solid i forsvar. Fem minutter ut i omgangen presset han seg forbi en motspiller, fikk en kort pasning fra Ryan Hartman og hadde halve banen mellom seg og Oilers' målvakt. Zuccarello satte deretter pucken trygt opp i det høyre hjørnet.

Mats Zuccarello (36) gratuleres av lagkameratene Jon Merrill (4), Dmitry Kulikov (29) og Ryan Hartman (38) etter scoringen i tredje periode. Foto: John Woods / The Canadian Press via AP / NTB

Kort tid før slutt reduserte Oilers igjen og fastsatte sluttresultatet til 7–3.

Zuccarello har vært brennhet denne sesongen og var trukket fram som en av spillerne å følge med på i nattens kamp. De foregående fem kampene har nordmannen notert seg for åtte poeng og seks assists

I nattens kamp ble det to poeng. Han hadde også flere skudd på mål, men de ble reddet av Oilers' finske målvakt Mikko Koskinen. Zuccarello fikk 17,42 minutter på isen i Edmonton.