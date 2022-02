Macron foreslår nytt møte mellom Biden og Putin – har fått ja

Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår at Russlands Vladimir Putin og USAs Joe Biden møtes for å finne en løsning på Ukraina-konflikten.

Det har de to partene sagt ja til, opplyser det franske presidentkontoret. Elyséepalasset understreker at et slikt toppmøte kun kan skje dersom Russland ikke invaderer Ukraina.

Møtet skal også utvides til å inkludere andre involverte parter i konflikten for å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa», heter det i en uttalelse.

Det er ikke satt noen dato for når de to presidentene skal treffes, men torsdag 24. februar skal utenriksministrene Antony Blinken og Sergej Lavrov starte forberedelsene.



Lange telefonsamtaler

Det har vært en rekke samtaler myntet på å få den diplomatiske prosessen fremover.

Søndag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron to telefonsamtaler med Russlands president Vladimir Putin. Det var da to uker siden de to møttes i Moskva.

Den første telefonsamtalen var på 105 minutter, den andre varte i en time. Macron fulgte rett etter opp med en telefon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En rekke nyhetskilder både i Frankrike og Russland melder at Macron og Putin ble enige om å forsøke seg på diplomatiske løsninger framover.

Avlyste

Biden møtte søndag sitt nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere den russiske trusselen mot Ukraina. Presidenten er fortsatt i Det hvite hus etter å ha avlyst en reise til hjemstaten Delaware på kort varsel.

Det er ikke opplyst om årsaken til de plutselig endringen i Bidens kalender. Ifølge CNBC er det uvanlig at presidentens reiseplaner endrer seg såpass raskt.

Tidligere søndag sendte USAs ambassade i Russland ut et sikkerhetsvarsel til amerikanske borgere i landet etter angivelige trusler om angrep mot offentlige steder.

Saken oppdateres!