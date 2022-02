Værfast mann hentet ned fra fjellet ved Fanaråken

Mannen ba selv om hjelp, og politiet og Røde Kors satte i gang en aksjon for å hente ham.

– Han skal ha det greit, og har i grunn utstyret for å klare seg, sa operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende sent søndag kveld. Han forteller at mannen har vært på tur en lengre periode.

Det skal ha vært rundt 15 minusgrader, 10 meter per sekund vind og mye snø i området, ifølge Johannessen.

Rundt 2.45 natt til mandag kom beskjeden om at mannen var hentet ut av mannskaper fra Røde Kors. Han var uskadd, og politiet sier redningsoppdraget er avsluttet.