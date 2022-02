Sophie Elise om forholdet til Isak: – Vi er mer enn venner

Spekulasjonen har florert rundt relasjonen mellom «Farmen kjendis»-deltakerne Isak Dreyer (28) og Sophie Elise Isachsens (27).

Inne på gården fortalte Isachsen at hun hadde følelser for Dreyer. I etterkant har det vært mye spørsmål rundt relasjonen deres, den dag i dag.

Selv om Dreyer og Isachsen har tilsynelatende hatt en nær relasjon, har ingen av dem bekreftet status på forholdet i dag.

Da TV 2 spør Isachsen om de er kjærester i dag, svarer hun på at de er mer enn venner.

– Vi er mer enn venner, sier hun og smiler.

Foto: Espen Solli

I et intervju med God kveld Norge fikk Isachsen spørsmål om hvordan det var å se Dreyer vinne.

– Jeg er kjempeglad i både Isak og Øyunn. Men ja, jeg måtte jo stemme på en. Eller hvordan skal jeg si det?, svarer hun, og ser på Øyunn Krogh.

– Du stemte på den du var forelsket i. Det går bra, skyter Krogh inn.

– Alle skjønner det Sophie, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk (52).

Ikke noe konkurransemenneske

Til TV 2 forteller Isachsen at hun er glad for at Dreyer vant, men at hun hadde vært like glad om vinneren ble Krogh.

Isachsen, som kom helt semifinalen, forteller at hun er stolt over egen innsats inne på gården.

– Jeg var aldri der inne for å vinne, og det var jeg tydelig på. Andre pugget kunnskap og holdt det gående. Men det var ikke det jeg var der for. Jeg ville bli kjent med folk og være meg selv. Jeg er ikke noe konkurransemenneske, sier hun.

Hun bekrefter derimot at det var deilig å være den første som kom videre til semifinalen etter kunnskapskonkurransen. Der slo hun også storfavoritten Selbekk.

– Jeg skjønner jo hvorfor folk ha konkurranseinnstinkt, for det var jo en veldig deilig følelse, sier hun og smiler.

IKKE ET KONKURRANSEMENNESKE: Isachsen forteller at hun aldri hadde noe intensjon om å vinne Farmen kjendis. Foto: TV 2/NTB

Isachsen sier at responsen hun har fått etter deltakelsen har vært veldig fin.

– Jeg er vant til å få mye negativt, men her ble jeg litt blottet for den der «hun har gjort sånn og sånn». Altså fortiden min forsvant. Folk så meg for den jeg er nå, og det var veldig fint. Jeg er glad for det.

Influenseren forteller at det hun likte best Farmen kjendis-deltakelsen var at det ikke var hun selv som var i fokus.

– Jeg liker ikke så godt å være hovedpersonen. Det jeg har gjort tidligere av reality så handler det kun om mitt liv, sier hun.



– Jeg ønsker ikke, og kler ikke å være hovedperson. Jeg vil heller være i bakgrunnen og suse litt rundt med mine ting, slik jeg gjorde på Farmen.

