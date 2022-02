Etterlyser en tydeligere identitet for landslaget: – Sliter med å se hva de prøver på

Mot Italia søndag formiddag gikk Norge på sitt andre strake tap i Algarve Cup.

I andre kamp på rad slet Martin Sjögrens utvalgte stort med å spille seg til klare målsjanser på den portugisiske sørkysten.

– Jeg sliter litt med å se hvordan de skal skape de sjansene. Det føles ikke ut som at noe av det som gjøres, blir til farligheter. Det går for sakte og det mangler litt X-faktor, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen om prestasjonen mot Italia.

TV 2-eksperten får støtte av NRKs Carl-Erik Torp. På spørsmål om hvor han mener problemet ligger for Norge offensivt, må den tidligere fotballspilleren tenke seg nøye om.

– Det synes jeg er vanskelig å peke på fordi jeg synes det er vanskelig å se hva de prøver på. Jeg har fått god innføring i filosofien dette laget prøver på, men jeg opplever at alt blir veldig tilfeldig offensivt. Det er dårlig timing, dårlig bevegelse og dårlige valg, sier Torp til TV 2.

– Det er bekymringsfult. De vil sikkert si at de har en god plan, men det synes i hvert fall ikke utad.

– Ikke krise

Etter smellen mot Portugal i turneringens første kamp, etterlyste Norges kaptein Ingrid Syrstad Engen mer tålmodighet og ro i det norske laget.

– Jeg synes vi klarer å holde på ballen noe mer og kontrollerer spillet vårt mer enn vi gjorde mot Portugal, men jeg synes fremdeles det går litt for fort. Vi spiller kanskje litt for mye på første og beste i stedet for å få med flere folk. Men det er bedring og vi må fortsette å utvikle det, sier Barcelona-spilleren til TV 2.

Ingrid Syrstad Engen styrte den norske midtbanen i første omgang før hun ble trukket ned som midtstopper i andre omgang. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Hun startet kampen sentralt på midtbanen, men ble etter en formasjonsendring trukket ned i en midtstopperduo sammen med Guro Bergsvand etter pause.

Da lå Norge under 1-2 etter å ha sluppet inn «altfor lette mål», ifølge 23-åringen selv.

– Jeg håper og tror at vi lærer av det her. Jeg synes ting ser mer positivt ut i dag. Det er ikke krise og vi slipper ikke til masse sjanser mot oss, sier hun.

Etterlyser færre løsninger

Carl-Erik Torp mener det norske forsvaret virker utrygge og gjør for mange enkle feil.

– Tuva Hansen er ganske god i frispillingsfasen, men i dag bare klinker hun ballen frem. Hun fremstår elendig i den delen av spillet som hun kanskje er den beste i til vanlig, sier han.

– Det som slår meg er at en del spillere ikke presterer på det nivået man føler at de presterer i klubbene sine, sier Torp.

Landslagssjef Martin Sjögren har mye å tenke på de neste månedene frem mot EM. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Både Torp og Gulbrandsen savner en tydeligere identitet hos landslaget.

– Når du er et landslag som er litt «in between» – ikke god nok til å dominere, men heller ikke har akseptert at du er så svak at du må kontre – da bryter man mellom at man skal gjøre begge deler og laget er ikke samkjørt, sier Gulbrandsen.

Den tidligere landslagsspilleren spør seg om landslaget har for mange løsninger å velge mellom i sitt offensive spill og etterlyser en «enklere plan».

– De ønsker å spille seg frem. Men skal de slå innlegg i lufta eller komme seg ned til linjen og slå 45 grader ut? Skal man spille seg gjennom midten og mellomrom? Hva er det du egentlig vil? Å si at du vil alle disse tingene er vanskelig, sier Gulbrandsen og mener dette er en typisk utfordring for lag som ikke har bestemt seg tydelig nok for hva som skal være deres styrke.

Norge spiller sin siste kamp Algarve Cup onsdag klokken 12.00 norsk tid. Det blir en mulighet for revansje når Portugal er motstander i bronsefinalen.