USAs ambassade til Russland advarer sine innbyggere

USAs ambassade til Russland har søndag kveld publisert et sikkerhetsvarsel på sine nettsider.

Der advarer de amerikanere i landt mot å oppholde seg i store folkemengder, oppfordrer til å være oppmerksom på alt som skjer rundt seg og at de bør planlegge hvordan de skal komme seg ut av landet ved en krisesituasjon.

Ifølge hjemmesiden er det kommet trusler om angrep mot kjøpesentre, tog- og metrostasjoner og andre offentlige steder i urbane områder i Russland, inkludert i Moskva og St. Petersburg. Det presiseres også at sikkerhetsvarselet gjelder for grenseområdene mot Ukraina på russisk side.

Amerikanske myndigheter henger truslene og risikoen på det de omtaler som kilder i media.

Hektisk samtaleaktivitet

Søndag har det vært en rekke samtaler myntet på å få den diplomatiske prosessen fremover.

Tidligere søndag hadde Frankrikes president Emmanuel Macron en telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin. Det var da to uker siden de to møttes i Moskva.

Telefonsamtalen var på 105 minutter, og Macron fulgte rett etter opp med en telefon til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

En rekke nyhetskilder både i Frankrike og Russland melder at Macron og Putin ble enige om å forsøke seg på diplomatiske løsninger framover.

Samtidig meldes det av en rekke nyhetskilder, blant annet CNN, at Macron og USAs president Joe Biden er ventet å skulle snakke sammen søndag kveld.

Biden: – Russland har bestemt seg

USAs president Joe Biden uttalte fredag at han mener Russland allerede har bestemt seg, og at en invasjon vil skje i løpet av de neste dagene.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var lørdag tydelig på at han fortsatt mener diplomatiet er veien å gå.

– Vi ber igjen Russland om å gjøre det de sier og trekker troppene tilbake fra grensen mot Ukraina. Det er ikke for sent for Moskva å snu, sa Stoltenberg da.

Russland har den siste uken kommet med en rekke meldinger om at de trekker styrker tilbake til basene fra grenseområdet. Vestlige land har foreløpig uttalt at de ikke ser tegn til dette på bakken.