Bestanden må holdes nede

Årets lisensfelling av ulv varte bare i fire dager. Dermed klarte vi ikke å gjennomføre vedtaket om å felle fire ulveflokker. Derfor valgte vi å iverksette ekstraordinært uttak i år.

I en kronikk på tv2.no publisert 19. februar kritiserer stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) beslutningen om ekstraordinære uttak av ulv på to ulveflokker i perioden 16. februar til 1. mars. Elvestuen skriver blant annet at beslutningen innebærer brudd på en dyreetisk barriere.

Klima- og miljødepartementet vedtok felling av fire definerte ulveflokker i Viken og Innlandet fylker i desember 2021. Stortinget har bestemt at Norge skal ha et bestandsmål på fire til seks ynglinger av ulv i året. Fellingen av disse flokkene skal bidra til å få ned bestanden til Stortingets vedtatte mål.

Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen er fra 1. januar til og med 15. februar. Denne vinteren ble imidlertid oppstarten av lisensfellingen sterkt forsinket.

Ordinær fellingsperiode

På tampen av fjoråret gikk tre miljø- og dyrevernorganisasjoner til retten for å få stanset departementets vedtak. Oslo tingrett stanset rett før nyttår iverksettingen av fellingen.

Den videre rettsprosessen i Oslo tingrett, og deretter ankesaken i Borgarting lagmannsrett, løp gjennom januar og inn i første halvdel av februar. Først 11. februar fant lagmannsretten at det ikke var grunnlag for å etterkomme kravet fra organisasjonene om midlertidig forføyning.

Lagmannsrettens kjennelse innebar at ulvefellingen kunne iverksettes. Den ordinære fellingsperioden var nå redusert fra 46 dager til fire dager. Da den ordinære fellingsperioden utløp tirsdag 15. februar, var fellingen i de to helnorske revirene gjennomført, mens det gjensto ulv på kvoten i de to grenserevirene. I det ene reviret har de fra svensk side vært tatt ut ett dyr etter jul.

Dyreetiske hensyn

Lisensfellingsperioden for ulv er fastsatt i forskrift, og sluttdatoen er satt for å unngå parringstiden for ulv. Det er et prinsipp i norsk viltforvaltning at viltet –ikke skal jaktes i perioden hvor viltet kan ha avkom som er avhengige av foreldrene.

Derfor er den store hovedregelen at viltet er fredet i yngletiden. Dette gjelder også for ulv. På grunn av den spesielle situasjonen som har oppstått i år, har vi bedt Statens Naturoppsyn om å gjennomføre en ekstraordinær felling.

Ekstraordinært tiltak

Jeg er enig med Elvestuen i at prinsippet om yngeltidsfredning skal veie tungt i alle avgjørelser om jakttider og felling. Men på grunn av den spesielle situasjonen som har oppstått i år, er det imidlertid besluttet et ekstraordinært uttak i regi av Statens naturoppsyn.

Fellingen av ulv innenfor ulvesonen skal ivareta tungtveiende hensyn, knyttet til blant annet distriktspolitiske interesser, og konfliktdemping. Å regulere bestanden i forhold til bestandsmålet som Stortinget har satt for den norske ulvebestanden, er en viktig del av dette.

Vanskelige avveiinger

I denne saken er det gjort en avveiing av behovet for å få gjennomført lisensfellingsvedtaket på den ene siden, og dyreetiske hensyn på den andre. Samtidig er det lagt vekt på at den ekstraordinære uttaksperioden skal bli så kortvarig som praktisk mulig.

Vi ønsker at uttaket skjer raskt og effektivt, slik at risikoen knyttet til drektige tisper og feilfelling blir redusert. Statens Naturoppsyn startet opp arbeidet med uttaket umiddelbart etter at den ordinære fellingsperioden utløp 15. februar.

I oppdraget til Statens naturoppsyn er fristen for uttaket satt til 1. mars, men vi håper oppdraget kan sluttføres før dette. Statens naturoppsyn har allerede felt fire ulver i ett av de to grenserevirene.

