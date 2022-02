– Jeg må kunne skyte for å beskytte sønnen min

Fra Ukrainas hovedstad forbereder moren Alisa seg på russisk invasjon. Biden har sagt seg villig til å møte Putin for diplomatiske samtaler, men beslutningen om å gå til krig kan allerede være tatt.

Nok en uke med krigsfrykt i Europa har startet og nye diplomatiske samtaler er ventet.

USAs president Joe Biden er åpen for diplomatiske samtaler med Russlands president Vladimir Putin, så fremt Russland ikke invaderer Ukraina. Det sier Det hvite hus etter oppfordring til nye samtaler fra Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Sjansene for diplomatisk gjennombrudd synes ganske fjerne nå. Krig ser kun ut til å være unngåelig om Putin skulle velge det, men vi ser jo ikke bevis på bakken til det, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde og forsker II ved Norwegian Research Centre (Norce) til TV 2.

TRENER: Alisa øver på å skyte sammen med andre sivile ukrainere i hovedstaden Kyiv. Foto: Antonio Bronic / Reuters

Samtidig forbereder innbyggere i Kyiv seg på at de diplomatiske samtalene ikke når frem. 38 år gamle Alisa er en av dem - hun tilbringer helgene på øvingsfeltet for å lære seg å drepe.

Hun har alltid vært glad i våpen og sportskyting, men har aldri ønsket å bruke interessen til noe annet enn lek.

For mer enn et år siden ble hun medlem av den lokale forsvarsenheten.

– Jeg trenger førstehjelp ferdigheter. Jeg trenger å kunne skyte og jeg trenger å kunne taktikk for å kunne beskytte sønnen min, sier Alisa til nyhetsbyrået Reuters.

Alisa, som kun ønsker å bli omtalt ved fornavn, forteller at mange har strømmet til øvingsfeltet de siste ukene. De fleste av dem er menn mellom 30 og 40 år.

KLAR: Alisa håper at hun ikke trenger å benytte seg av det hun lærer, men er forberedt på å skyte, dersom byen hennes blir invadert. Foto: Antonio Bronic/ Reuters

– Ingen i vårt land vil krige, men hvis «storebror» tvinger oss til å kjempe, vil jeg ta frem rifla, sier 38-åringen.

Møtemaraton

Situasjonen ved grensen til Ukraina er fortsatt svært spent. Samtidig som godt over 100.000 russiske soldater holder stand ved landets grenser, fortsetter de diplomatiske samtalelene.

Joe Biden, Nato-sjef Jens Stoltenberg og utenriksminister Anniken Huitfeldt har advart om at en russisk invasjon kan være i emning.

MILITÆRØVELSE: Flere helikopter flyr over tanks og annet militært materiell i Hviterussland under en russisk militærøvelse i nabolandet. Bildet er tatt lørdag 19. februar i år. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/ AP

Det mulige toppmøtet kan være siste mulighet for å unngå storkrig, men når møtet eventuelt skal finne sted er ennå ikke avklart. Putins talsperson, Dimitrij Peskov, mener ikke dette er tiden for å planlegge et toppmøte.

– Det er for tidlig å snakke om noen konkrete planer for å planlegge et toppmøte, sier Peskov.



Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og USAs utenriksminister Antony Blinken skal derimot snakke sammen torsdag.

Norce-forskeren Hilmar Mjelde forklarer at USAs interesser i konflikten er tydelige. Ifølge Mjelde er fred og stabilitet i Europa en forutsetning for at USA kan prioritere Kina og Asia, slik som USA ønsker.

SAMLET: – Biden har tilsynelatende klart å samle NATO-landene politisk, i form av et felles fokus og besluttsomhet, enn så lenge, sier Hilmar Mjelde, Forsker II ved Norce. Foto: TV 2

– En invasjon betyr at Russland vil befinne seg fysisk mye nærmere NATO, som øker faren for militær konfrontasjon, en såkalt artikkel 5-konfrontasjon, sier Mjelde.

Også Tysklands forbundskansler Olaf Scholz skal snakke med Putin denne uken. De to skal snakke sammen på telefon mandag. Det samme gjorde Frankrikes president Emmanuel Macron søndag.

– Situasjonen minner meg om opptakten til Irak-krigen i 2003, selv om omstendighetene er helt forskjellige. Militær oppbygning, hektisk toppdiplomati, men så er beslutningen om å gå til krig kanskje allerede tatt, sier Mjelde.

Forbereder seg på krig

Mens en ny uke med diplomatiske samtaler begynner, fortsetter Alisa og andre sivile ukrainere å forberede seg på det verste.

På dagtid jobber Alisa med cybersikkerhet, mens hun tilbringer helgene på treningsfeltet.

SIVILE: Ukrainske Alisa sier at flere har vervet seg og øver på krig den siste tiden. De fleste av de nye som har vervet seg er menn. Foto: Antonio Bronic/ Reuters

Da nyhetsbyrået Reuters treffer henne forteller hun at øvelsene har gitt henne selvtillit og mot. Hun håper likevel hun ikke vil få bruk for sine nye ferdigheter.

– Vi har levd med krig i åtte år, og nå er situasjonen veldig spent. Derfor mener jeg alle burde bli medlem av de territoriale forsvarsstyrkene for å kunne beskytte familien sin, barna sine og kanskje til og med venner fra en russisk invasjon, mener Alisa.