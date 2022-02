Beskjeden fra sønnen (3) stakk i hjertet til Stig-André Berge

Like før Stig-André Berge la opp som bryter i 2021, fikk han beskjeden fra sønnen Nicklas som stakk i hjertet. Nå har familien kjøpt seg hytte på Lygna og lever glade dager etter at idrettskarrieren tok slutt.

9. oktober tok Stig-André Berge til tårene. Da kom dagen han over tid både hadde gledet og gruet seg til. Den dagen var Berge for siste gang på matta for å bryte sin aller siste kamp som profesjonell bryter.

Følelsene rant over da Berge forsto at et kapitel skulle lukkes. Men samtidig skulle et nytt åpne seg. Og det var det også knyttet sterke følelser til. Ikke lenge før Berge la opp fikk han nemlig en beskjed fra sønnen sin som han nok sent kommer til å glemme.

– Det var såpass ille en periode at Nicklas, som nå er 3,5 år gammel, sa til meg rett før jeg sluttet at «Pappa, jeg synes det er så koselig nå, for nå er du hjemme. Da jeg var liten, hadde jeg ingen pappa». Den stakk. Da sa jeg at jo, jeg er jo pappaen din. Men da sa han at jeg jo aldri var der og bare var borte. Det gjør inntrykk.

Det sier Stig-André Berge til TV 2 på Lygna. Og man ser virkelig at det er mening bak det han sier når det gjorde inntrykk. Som utøver forteller han at han kunne være borte fra familien rundt 180 dager i året i flere år.

Stolt hytteeier

38-åringen smiler bredt nå et halvt års tid etter at brytingen ble lagt på hylla. Nå er det en annen hylle som har fokus.

– Vi må bygge hele hemsen, vi må sette inn trapp, det er ikke panel på hverken gulv, vegger eller tak på hemsen, så vi må gjøre det. Vi må også få opp lister og lamper. Jeg fikk opp én lampe etter den første natta vi var her. Jeg har også fått rukket og beise en del og fått satt opp noen hyller, sier Berge.

HØYT UNDER TAKET: Nicklas (3) sitter på toppen av stillaset med målebånd mens pappa Stig-André Berge prater med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Vi møter han og familien på den nyinnkjøpte hytta på hytteområde i Lygna. Der fikk familien Berge sikret seg drømmehytta for en rimelig pris. Et oppussingsprosjekt hvor noen allerede hadde startet, men av uviss grunn aldri fullførte før de ville selge videre.

Berge viser oss hytta mens han peker rundt og legger frem planene for hvor ting skal være og hvordan ting skal se ut. Samtidig som Berge gjør det smiler hans kone Rosell Utne Berg og rister litt på hodet.

– Det er ikke ofte det er stille her på hytta. Det er alltid noe som skal gjøres, og Stig klarer ikke å la noe som helst vente, sier hun og ler.

For mens Berge kombinerer jobbing på hytta og prat med TV 2 slapper resten av familien av.

– Jeg trodde livet skulle roe seg ned etter idrettskarrieren men det har jo blitt verre. Det er helt kaos. Jeg har alt for mye å gjøre, sier Berge og ler.

– Angrer ikke en dag

Han forteller at livet som idrettsutøver var fantastisk og at han særlig ser det i etterkant av karrieren. Da hadde han alltid en unnskyldning til å sove. Det er først nå det virkelig har gått opp for den tidligere bryteren hvor mye arbeid hans kone har lagt ned på hjemmebane.

Samtidig påpeker Berge at han elsker at det er hektisk på hjemmebane som far, ektemann og ny hytteeier.

– Jeg angrer ikke en dag på at jeg la opp. Men samtidig er det noe inni meg som fortsatt vil bryte. Jeg savner det å komme hjem utslitt hver eneste dag og legge meg med god samvittighet, forteller han og legger til:

– Det er trist at man bare skrur av en bryter etter 20 år i idretten. Det var en rar overgang å gå fra å våkne hver dag hvor første tanken var på hva jeg måtte gjøre for å bli en bedre bryter. Det har jeg ennå ikke klart å legge vekk.

Underveis i samtalen bryter en barnestemme inn fra stillaset som står plassert i stuen.

– Du må beise her!

Nicklas på 3,5 år er klar i talen til pappa Stig-André.

– Det er ingen tvil om hvem som er sjefen her?

– Nei, det er Nicklas, sier 38-åringen før han ser opp på sønnen for å høre hva det neste han skal gjøre er.

Da peker gutten bestemt opp på taket.

– Ai, ai, sjef. Det er greit. Da skal jeg prøve på det, sier Berge og smiler opp til sønnen før de to tar en high five før de tar på seg ytterklærne for å ta en tur til akebakken like ved hytta.

– Hadde byttet bort alle medaljene

Hyttelivet er noe ekteparet Berge har drømt om lenge. Ikke bare for seg selv men også for barna. De beskriver begge to familien som en sosial og sammensveiset gjeng som liker at det skjer ting fra morgen til kveld.

SMILER: Stig André Berge har lagt opp som bryter. Nå trives han som hytteeier og familiemann. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Berge trekker litt på smilebåndet når han tenker på hvordan det var å se kompiser få barn.

– Det er en liten klisjé om at barna betyr alt. De som ikke har barn ler litt av det. Det gjorde jeg også. Men det stemmer jo faktisk. Jeg hadde byttet bort alle medaljene jeg har for at barna skulle vært friske og fine, sier han og legger til:

– Jeg vil gi barna den muligheten og opplevelsen til å vokse opp her. Jeg er vokst opp på camping som er litt av det samme. Det vil jeg gi til barna mine. Den opplevelsen med å reise bort er helt nydelig.