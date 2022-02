Dødsdømt nordmann fikk ikke medhold i ankesaken

Den norske statsborgeren Saad Jider Hayd ble dømt til døden i Somaliland i 2020. Mandag ble det klart at høyesterett fastholder dødsdommen.

Nordmannen Saad Jider Hayd er dømt til døden i to rettsinstanser i Somaliland. Mandag kom svaret på den tredje og siste sjansen hans for frifinnelse.

Dødsstraffen fastholdes og Saad er dømt til døden av høyesterett.

I høst ble rettssaken mot Hayd utsatt to ganger på to dager.

– Forferdelig

Hayds sønn, Rashid Yusef, mottok den knusende beskjeden mandag morgen.

– Det er helt forferdelig. Vi hadde forventet et annet utfall, sier Yusef.

Han forteller at det senest forrige uke ble hentet ut og henrettet flere fanger fra farens celle. Nå frykter han at det samme kan skje med faren når som helst.

– Vi har det helt jævlig. Det er litt mørkt akkurat nå.

Yusef har ikke selv kunnet snakke med faren mandag, og sier familien nå forsøker å samle så mye informasjon som mulig om situasjonen og veien videre.

Elendige forhold

TV 2 møtte Rashid Yusef også i høst da saken skulle opp for retten. Han kunne fortelle om elendige soningsforhold hvor faren hans har sonet i over ett år sammen med Al Shabaab-terrorister og pirater.

– Forholdene er elendige der inne. Det er bare leit. Jeg skulle gjerne hatt han med hjem til Norge, sa han da.

UD har ifølge sønnen deltatt i ett av de tre rettsmøtene som har vært.

Nå håper Yusef press på myndighetene i Somaliland i siste liten kan være redningen for faren.

– Håpet er å legge mer press på staten der, og å få sprayen analysert. De sier det er gift uten å ha tatt analyser eller noen ting, og alt vi leverer av dokumentasjon blir avvist, sier Yusef.

Dømt til døden

Hayd, som er norsk statsborger og har bodd over 40 år i Norge, var på ferie da han havnet i et basketak med en annen mann sent en kveld i april i fjor.

Hayd hevder at han sprayet den andre mannen med forsvarssprayen, men at mannen var i live da de to gikk hver til sitt.

Dagen etter ble 55-åringen vekket av at politiet kom og sa at han hadde forgiftet og drept den andre mannen.

Siden har han blitt dømt til døden i to rettsinstanser, før han for tredje og siste gang ble dømt mandag.