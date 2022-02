Brudd for «Paradise Hotel»-paret

I fjor ble vi bedre kjent med Ludvig Dyreng og Maiken Utsi som deltakere i «Paradise Hotel».

Dyreng og Utsi kom godt overens inne på hotellet, og etter at de kom hjem fra Mexico kunne de bekrefte at de hadde blitt kjærester.

– Brudd er aldri gøy

Nå har paret valgt å gå hver til sitt. Det skriver Utsi i et innlegg på Instagram.

– Vil først og fremst bare si tusen takk for alle hyggelige meldinger. Et offentlig brudd er aldri gøy, og spesielt ikke måten alt har skjedd. Valgte å ta ting offentlig fordi da innså jeg også at det ikke var noen vei tilbake, skriver hun i innlegget.

PAUSE: Maiken Utsi skriver at hun tat en pause fra sosiale medier. Foto: Bjornar Posse Sandboe

Har det veldig vondt

Utsi skriver videre at kjærlighetssorg er noe av det vondeste man kan gå gjennom.

– Helt ærlig har jeg det kjempevondt. Elsker jo gutten til tross for alt, men vi er dessverre ikke skapt for hverandre. Håper han har det bra, og ønsker han kun godt i fremtiden, står det videre.

Den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren forteller også at hun kommer til å ta en pause fra sosiale medier.

– Kommer som dere helt sikkert skjønner til å ta litt avstand fra sosiale medier, skriver hun.

Til God kveld Norge forteller Utsi at hun og Dyreng egentlig hadde planer om å flytte inn sammen denne sommeren, før de valgte å avslutte forholdet.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra Ludvig Dyreng.