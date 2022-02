Aubameyang gnistret med to mål i første seriekamp fra start

(Valencia - Barcelona 1-4) Pierre-Emerick Aubameyang fikk tillit fra start i ligaen for første gang etter overgangen fra engelsk fotball. Det takket han for med to mål da Barcelona feide Valencia av banen.

I en kamp hvor et formsvakt Valencia tok i mot et Barcelona, som ikke har tapt en seriekamp siden 4. desember, gikk det som det måtte gå. Barcelona viste styrke og vant 4-1 mot laget som holder til litt lenger sør på østkysten i Spania.

Og kampens store spiller ble Pierre-Emerick Aubameyang. Den gabonske 32-åringen var lenge i hardt vær etter utenomsportslige hendelser for både Arsenal og landslaget til Gabon.

Han ble offisielt klar for Barcelona 2. februar og har siden det hatt to innhopp i ligaen for Barcelona. Mot Valencia fikk han tillit fra start og leverte to mål i Barcelonas 4-1-seier.

32-åringen har imidlertid startet én kamp i Europa League da Barcelona møtte Napoli tidligere denne uken.

Den gabonske spissen var blant de aller heteste navnene på deadline day i overgangsvinduet som nylig var.

Barcelona ledet 3-0 til pause hvor Aubameyang hadde to av målene. Det ene etter en lekker avslutning i nettaket fra 14-15 meter og det andre etter innlegg fra Gavi. I tillegg scoret Frenkie de Jong Barcelonas tredje før hvilen.

I andre omgang reduserte Valencia til 1-3 ved Carlos Soler. Samme man scoret også i første omgang, men den ble i etterkant annullert etter at ballen hadde vært noen centimeter utenfor banen i det oppbyggende spillet.

Pedri satte punktum på kampen med en scoring etter 63 minutter. Dermed kunne Xavi Hernández og resten av Barcelona-leiren juble for nok en kamp uten tap.

Barcelonas siste scoring er per nå kreditert Pedri. Bildene viser imidlertid at ballen mest sannsynlig var innom Aubameyang på veien. Dermed kan det hende at 32-åringen faktisk står igjen med et hat trick i sin første ligakamp fra start. Det er imidlertid ikke bekreftet.

Se Barcelonas 4-1-scoring her:

Xavis menn har nå ni seriekamper på rad uten tap og beholder fjerdeplassen i ligaen. Valencia på sin side sliter noe mer ettersom søndagens tap ble Valencias syvende kamp på rad uten seier.