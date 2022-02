TMZ: Justin Bieber har korona og utsetter konsert

Justin Bieber har testet positivt for korona og utsetter nå en konsert i Las Vegas til sommeren.

En representant for Justin Bieber forteller til TMZ at artisten testet positivt for korona lørdag. Han skulle egentlig spilt konsert på T-Mobile Arena i Las Vegas søndag, men den er nå utsatt til sommeren.

Ifølge nettstedet skal Bieber føle seg bra.

Han skal etter planen spille konsert både tirsdag og torsdag den kommende uken, og det er usikkert om også de blir utsatt.

Fredag kveld startet han på sin nye verdensturné med navnet «The Justice World Tour» i San Diego, som han blant annet tar med seg til Trondheim i august.

– Konserten på Leangen blir hans eneste i Norge på den kommende turneen, og en av kun fire konserter i Europa i 2022, sa Kristian Digre i Livesentralen, som er lokal partner for arrangementet.

Bieber ble oppdaget på Youtube og slo gjennom allerede som 13-åring. Han har også slått flere rekorder innen musikkbransjen.

Blant annet slo han en gammel Elvis Presley-rekord da han ble tidenes yngste soloartist til å ha hele syv plater på førsteplass på Billboard 200-listen.