Derfor ble konas private gave til Vebjørn Selbekk for drøy for produksjonen

Seks uker fylt med vennskap, intriger og dramatikk på Farmen-gården er forbi. Søndag kveld ble det klart at det var Isak Dreyer (28) som stakk av med seieren i Farmen kjendis 2022. Bodøværingen slo ut influenser Øyunn Krogh (26) i den avgjørende kunnskapskonkurransen.

I anledning finalen, hadde deltakerne samlet seg til en storstilt finalefest på utestedet Mesh.

Dagen-redaktør og deltaker Vebjørn Selbekk (52) og kona, Catarina Selbekk, var en av dem som dukket opp på den røde løperen i forkant av søndagens finale.

52-åringen kom seg helt til finaleuken av programmet, men måtte se seg slått i kunnskapskonkurransen.

Konfiskert

Overfor TV 2 røper Selbekks kone at hun valgte å sende et brev og en personlig gave til partneren under oppholdet. Brevet kom frem, men gaven ble konfiskert av produksjonen.

– Det var helt psyko. Jeg satt hjemme og skrev det brevet, så fikk jeg lov til å sende med en ting, men ikke mat, forklarer Catarina.

Valget falt så på en ren blondetruse.

KONFISKERT: Catarina Selbekks private gave – en blondetruse – til mannen falt ikke i smak hos Farmen kjendis-produksjonen, og ble derfor konfiskert. Her er paret avbildet under Farmen kjendis-finalefesten på Mesh. Foto: Espen Solli / TV 2

– Så sprayer jeg den med parfyme og legger den i en forseglet pose, og den vil jo bare Vebjørn få se, for han drar ikke opp den mens kameraet står der, men den tok TV 2 og konfiskerte, forteller hun videre.

Senere fikk de andre kjendisene på gården nyss i gaven, og radioprofil og deltaker Niklas Baarli (32) har siden adressert den pikante overraskelsen på radio.

– Forskjellsbehandlet

– Følte du deg snytt?

– Ja, det er klart. Det som er klart er at Niklas fikk et parfymert tøystykke av sin partner, men mitt parfymerte tøystykke – det ble konfiskert. Han ble forskjellsbehandlet, mener Vebjørn.

Farmen kjendis-deltakeren innrømmer at han muligens fikk tilsendt et mer pikant tøystykke enn konkurrenten – som han hevder fikk et lommetørkle.

– Det var rett og slett for sterke scener for TV 2. Det er jo et familieprogram, sier han.

