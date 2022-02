Hyller Ukraina sine døde heltar

KYIV/UKRAINA (TV 2) Samtidig som russiske militærstyrkar står klare på grensa, minnest folk i Kyiv sine døde heltar. Denne helga sørga Ukraina over dei hundre som ofra livet under den blodige Maidan-revolusjonen i 2014.

Det er ein kald kveld i Kyiv, men Vasilisa og Gleb har sine heilt eigne grunnar til å trosse den sure vinden for å traske kilometervis gjennom brusteinsgatene.

Dei to går først i toget med nokre hundre menneske som togar rundt i den ukrainske hovudstaden med politieskorte som banar veg i trafikken.

– Dette er vårt kollektive minne, fortel Vasilisa Lebedinska.

KJENNER SMERTE: Vasilisa fortel at dei som døydde i 2014 ofra seg for sjølvstendet og demokrati i Ukraina. No frykter ho framtida. Foto: Kjetil Iden / TV 2

– Dette var dei dagane heltane våre ofra seg for at landet vårt skulle bli fritt og være sjølvstendig. For framtida vår, legg ho til.

For akkurat denne helga blir dei såkalla «himmelske hundre heltane» hylla som martyrar.

Kampen om framtida til Ukraina

Vinteren 2013 til 2014 vart det arrangert massedemonstrasjonar mot president Viktor Janukovitsj, etter at han gjekk bort frå ein avtale om å knytte seg opp mot EU og Vesten, og heller ville inngå ein avtale med Russland.

KYIV I FLAMMAR: Februar 2014 barka demonstrantar og opprørspoliti saman her i sentrum av Kyiv. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / Afp / NTB

Etter nokre dramatiske og blodige dagar i februar 2014, endte det med at Janukovitsj blei styrta frå makta og måtte flykte til Russland.

Då var over hundre demonstrantar drepne av opprørspoliti og snikskyttarar.

Heilt framme i markeringa kjem TV 2 i snakk med Gleb Fisjenko, som no underviser i statskunnskap. Gleb var berre femten år under den såkalla Maidan-revolusjonen. I staden for å gå på skulen var han ute i gatene i Kyiv saman med både foreldre og klassekameratar.

– Eg blir trist når eg tenker på dei som ofra livet, seier han.

– Dei døydde for for demokrati og fridom i Ukraina.

KLAR FOR Å KJEMPE: Gleb er tilbake på staden han deltok i revolusjonen som femtanåring i 2014. Foto: Kjetil Iden / TV 2

Marsjen ender opp ved minnesmerket for dei døde, like bak Hotel Ukraina ved Maidanplassen. Vasilisa hakkar tenner når ho syng nasjonalsangen til slutt.

Ho fryktar for at Russland vil invadere landet, slik blant andre amerikansk etteretning seier er i ferd med å skje.

ROSETOG: Mange i Ukraina fryktar at fridommen som vart vunne under Maidan-revolusjonen i 2014 kan gå tapt. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Historisk vegskille

– Eg fryktar at eg ein dag ikkje vil kunne snakke ukrainske på gata. At barna våre ikkje lærer historien til Ukraina, men russisk historie.

Åtte år etter Maidan-revolusjonen står Ukraina igjen framfor eit vegskille som på dramatisk vis igjen kan endre historia.



Gleb er overtydd om at den ukrainske hæren er sterk nok til å både stå imot Russland, men også ta tilbake dei russisk-kontrollerte områda i aust.

– Vi er klare for å slåss, og vi skal vinne.