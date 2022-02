Innbytterne reddet Manchester United etter 57 marerittsekunder

Leeds United-Manchester United 2-4 (0-2)

For første gang på 19 år møttes rivalene i en Premier League-kamp foran et fullsatt Elland Road.

Elland Road var forvandlet til en heksegryte og publikum ble stående på beina hele kampen.

Og hvilken kamp det ble!

Det vaskeekte derbyet inneholdt «alt». Seks mål, bluss, ellevill stemning fra tribunene og gjenstander som ble kastet på banen. Det inneholdt også et cornermål for Man. United. Deres første på 139 forsøk.

– «The war of the roses» lever opp til sitt rykte i denne kampen, konkluderte Øyvind Alsaker.

Etter kampen oppsummerte TV 2s rutinerte kommentator kampen som én av de heftigste han har opplevd.

Gjestene ledet 2-0 til pause, men i løpet av 57 sekunder i andre omgang var stillingen 2-2. Ralf Rangnick satte innpå Fred og Anthony Elanga og begge to scoret hvert sitt mål.

– Det viktigste etter å få tre poeng i dag, er måten vi klarer å slå tilbake på, sier Ralf Rangnick etter kampen.



Plutselig dukket United-stjernen opp på TV 2s sending

Utskjelte Maguire satte en stopper for pinlig statistikk

Harry Maguire steg til værs og stanget inn kampens første mål.

Dermed satte han en stopper for den pinlige hjørnesparkstatistikken klubben har opparbeidet seg. Etter 138 målløse hjørnespark i Premier League, skulle det endelig lykkes for rødtrøyene.

– Det er flaut. Hver eneste gang jeg har sett statistikken har jeg blitt flau. Vi har ikke vært i nærheten og plasseringen vår på tabellen hadde trolig vært høyere om vi scoret mer på cornere, sier Man. United-kaptein Harry Maguire etter kampen.

Målet sørget for at Leeds begynte å ta sjanser fremover, som igjen ledet til at Man. United enkelt kunne doble ledelsen.

Markeringen i egen boks sviktet totalt da Bruno Fernandes steg til værs og headet ballen i mål fra kloss hold.

Bruno Fernandes doblet ledelsen da han umarkert steg til værs og headet ballen inn fra kloss hold.

Leeds-supporterne måtte ta pause skuffet, men det skulle ikke gå lang tid før stemningen på Elland Road tok fullstendig fyr.

To mål på 57 sekunder (!)

53 minutter var spilt da Rodrigo svingte et innlegg inn i boksen. Et elendig innlegg, som endte opp som et drømmetreff. Ballen dalte ned i det lengste hjørnet.

Håpet var tent på Elland Road. Supporterne ville ha mer.

57 sekunder senere fikk de betalt. Adam Forshaw trøkket til i en duell med Bruno Fernandes og ga ballen videre til Daniel James. Den tidligere Man. United-spilleren rev seg løs og sendte ballen inn foran mål.

Der hadde Raphinha løpt seg fri. Brasilianeren kunne enkelt skli ballen i mål og Elland Road gikk fullstendig av hengslene.

– Det er gåsehud, var Brede Hangelands reaksjon i det hjemmesupporterne ble sendt til himmels.

– I pausen snakket vi om at det var lenge siden vi hadde sett en så svak prestasjon av et lag i Premier League. Så kommer Bielsas gutter ut fra pause..

Innbytterne reddet Manchester United

Etter 70 minutter svarte Manchester United. Innbytter Fred hamret bortelaget tilbake i ledelsen.

Fred valgte å hysje mot tribunene, noe som ikke ble satt pris på av hjemmesupporterne. I feiringsscenene ble unggutten Anthony Elanga truffet av en gjenstand. Unggutten gikk i bakken, men kom seg etter hvert på beina igjen.

Han skulle få sin revansj. To minutter før slutt satte han spikeren i kisten med Uniteds fjerde mål.

Dermed tok Man. United tre viktige poeng i kampen om Champions League-plass, mens Leeds United fall mot bunnen av Premier League fortsetter.