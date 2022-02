Steinras over E18 – skader på flere biler

Minst to biler må berges etter at det gikk et steinras over E18 i Ørje. Det er redusert fremkommelighet på stedet.

Det ble meldt om store materielle skader på minst to biler etter steinraset i Ørje søndag ettermiddag. Bilene er ikke lenger kjørbare og må mest sannsynlig berges.



Det opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt Svein Walle til TV 2 søndag ettermiddag.

– Det er snakk om steiner på størrelse med fotballer. Raset gikk over begge kjørefelt, men vi har nå klart å rydde den ene vegbanen slik at den er åpen for trafikk, sier Walle.

Geologer er på vei for å sikre at det ikke får flere ras, opplyser politiet.

– Det er noen åser i nærheten som ikke ser så bra ut. Vi må sørge for at vi sikrer for at det ikke går flere ras i området, sier Walle.