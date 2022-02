– Bærer preg av tortur

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra to polske menn som i Gulating lagmannsrett i 2021 ble dømt for grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol.

«Bortføringselementet gjør også denne saken oppsiktsvekkende og skremmende».

Det er uvanlig sterke ord Norges øverste domstol tar i bruk når den beskriver brutaliteten i en av de mest omtalte ran- og bortføringssakene i nyere tid.

TORTUR: Rettstegner beskriver hvordan den bortførte Petter Slengesol blir behandlet i bilen sin

Verdig punktum

– Dette er et utrolig verdig punktum som Høyesterett her setter ved at de går så grundig inn i saken, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Reidar Osen.

Høyesterett tilbakeviser klart at Reidar Osen på noe vis har medvirket, utdyper Larsen.

FORNØYD: Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen og Reidar Osen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Og dette signaliserer klart at det i alle fall ikke er en for streng straff, en kan heller få en følelse av det motsatte, sier Larsen, som berømmer Høyesterett for å kalle en «spade for en spade».

Den ene av de to ble i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år og fire måneder. Den andre fikk fengselsdom i fem år og åtte måneder. Anken til Høyesterett er for den ene knyttet kun til straffutmålingen, mens den andre anker saksbehandlingen, og subsidiært straffutmålingen.

Sett alvoret i sakene

– Jeg er selvsagt fornøyd med at saken nå endelig er enstemmig er avgjort i Høyesterett og at Høyesterett har fått med seg alvoret i sakene, sier Reidar Osen til TV 2.

MISHANDLET: Rettstegner har forestilt seg hvordan det så ut da Reidar Osen ble truet og mishandlet inne i sin egen bil Foto: Lars Slettebø

Reidar Osen har slitt psykisk etter den brutale bortføringen. Han har kjempet en kamp på to fronter. Også opp mot politiet, som ville henlegge begge sakene. Han har også gitt uttrykk for at påtalemyndigheten har vært for passiv ved å utelate tiltale for bortføring og for ikke å bruke den såkalte mafiaparagrafen.

MISHANDLET: Høyesterett omtaler mishandlingen av Petter Slengesol som tortur. Foto: Privat

– Vi fikk fullt medhold i forhold til alvorligheten. Advokatene til de to dømte forsøkte å tone alvoret i saken og ville ha straffen lavere. Men Høyesterett skriver at straffen ikke er for høy, og det kjennes utrolig godt - og riktig.

Et endelig punktum

– Fantastisk. Det er godt å se at Høyesterett setter ord på hendelsen, sier Petter Slengesol til TV 2.

– Hva betyr dette for deg nå?

– Det er et endelig punktum for alt. Hadde vært ønskelig med med høyere straff, men det er tilfredsstillende å se at straffene ifølge Høyesterett ikke er for strenge, sier Slengesol.

Slengesol forteller at det har vært en svært tøff tid og påkjenningene har satt spor.

– Men dette skal feires, det er nesten litt surrealistisk at det nå er over etter så mange år, avslutter Slengesol.

Grove ran

Den første hendelsen skjedde en februarkveld i 2015, da 28 år gamle Petter Slengesol ble bortført i sin egen varebil.

Flere menn med finlandshetter tar tak i ham, og de neste timene blir han bortført og mishandlet på det groveste

I desember - ni måneder senere skjer det samme med Reidar Osen - en kjent gallerist og bypersonlighet i Bergen.

TV 2 har ikke lykkes i å få kommentarer fra forsvarerne til de to straffedømte som anket dommen fra lagmannsretten.

– Har ingen kommentar, skriver advokat Kim Brügger Villanger i en SMS til TV 2.