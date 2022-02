Huitfeldt: – Mest aktuelt at Norge hjelper Ukraina med penger

MÜNCHEN (TV 2): Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er opptatt av at hjelpen fra Norge til Ukraina skal koordineres med andre land, men mener situasjonen tilsier at økonomisk støtte er mest aktuelt.

Søndag møtte Huitfeldt sin ukrainske kollega Dmytro Kuleba, i forbindelse med sikkerhetskonferansen i München.

Huitfeldt forteller at den ukrainske utenriksministerens budskap til henne var at Ukraina nå gjør alt de kan for å roe ned situasjonen.

– De opplever en rekke provokasjoner, men de vil ikke gi Russland noen som helst form for unnskyldning for å gå til angrep. Og det er veldig betryggende, sier Huitfeldt til TV 2.

Huitfeldt sier at både hun og hennes ukrainske kollega er bekymret for at det skal bryte ut krig.

– Når det blir sagt at øvelsen er over, men det er like mange soldater der, gjør det at alle som er på konferansen blir bekymret. Det er ikke noe tegn til at det er noen sammenheng mellom det Russland sier og det som skjer på bakken.

– Veldig urolige

Russlands beredskapsminister Alexander Chupriyan har ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS sagt at russiske myndigheter har tatt imot 40.000 «flyktninger» fra Ukraina, og at disse innlosjeres i 92 nødleirer.

– Når sivile blir flyttet på den måten, er det klart at vi er veldig urolige akkurat nå, sier Huitfeldt.

– Ba Kuleba om hjelp fra Norge?

– Ja, og vi skal koordinere det sammen med andre EU-land. Både det mer kortsiktige humanitære, men også det mer langsiktige som vi vil følge opp gjennom en giverlandskonferanse og gjennom vår ambassade i Kyiv, sier Huifeldt.

Utenriksministre for Norge og Ukraina, Anniken Huitfeldt og Dmytro Kuleba. Foto: Utenriksdepartementet

Tror penger er viktigst nå

Huitfeldt understreker viktigheten av at de ulike landene bidrar på en koordinert måte, slik at hjelpen til Ukraina blir fornuftig.

– Flere EU-land sender hjelp for eksempel i form av generatorer og feltsykehus. Skal Norge sende penger eller konkrete gjenstander?

– Grunnleggende tror jeg det viktigste i en slik situasjon som Ukraina er i nå, er å sende penger som de kan møte på en måte som de mener er hensiktsmessig, sier Huitfeldt.

Hun påpeker samtidig at det har vært andre situasjoner hvor Norge har bidratt med å sende konkret hjelp, og at dette er noe som må vurderes for hver enkelt situasjon.

– Hvor store summer er det vi eventuelt snakker om fra norsk side?

– Det er det litt for tidlig å si noe om, men vi vil se på programmer som både kan bidra til å støtte Ukrainas økonomi på lang sikt og til umiddelbar humanitær hjelp.

Fortsatt ambassade i Kyiv

USA og Storbritannia er blant landene som har flyttet sin ambassade fra hovedstaden Kyiv til byen Lviv vest i Ukraina. Sverige har redusert antallet ansatte som er til stede ved ambassaden i Kyiv.

– Er det aktuelt for Norge å flytte ambassaden fra Kyiv, slik flere land har gjort?

– Vi vurderer situasjonen fortløpende. Det som er viktig er at vi nå har tatt kontakt med alle nordmenn i Ukraina for å be dem komme seg hjem. Det er viktig å være i Kyiv så lenge det er mulig for den norske ambassaden, men vi vurderer sikkerheten fortløpende, sier Huitfeldt.

– Hva risikerer de som fortsatt oppholder seg i Ukraina?

– Jeg kan ikke kommentere den konkrete sikkerhetsvurderingen som vi gjør, men vi følger situasjonen veldig nøye. Vi må være forberedt på hva som helst.