Spurtslo søsteren etter krangling i løypa

Seks minutter og 20 sekunder etter at Therese Johaug hadde gått i mål og tatt sitt tredje individuelle OL-gull, spurtet tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng om 13. plassen på tremila.

– Det er aldri dumt å vinne spurten mot Tiril, smiler Lotta etter å ha knepet plassen foran søsteren.

Tvillingsøstrene ble gående alene sammen gjennom stort sett hele løpet. Det bød på litt søskenkrangling underveis.

– Jeg prøver å samarbeide litt med søsteren min, selv om det funket dårlig, sier Tiril.

– Hvorfor det?

– Det var ingen av oss som ville dra. Vi hadde en liten diskusjon over et par bakketopper. Det er slik det er når man går med en som ikke gidder å gå foran, sier Tiril til TV 2.

Lotta innrømmer at hun lå mest bak søsteren underveis i løpet.

– Jeg hadde lyst til å prøve å henge med Tiril. Hun er normalt sett bedre. Hun fikk gjøre mesteparten av dra-jobben. Det er nesten til å le av bare, vi ligger der som nummer 16 og 17, og så krangler vi om hvem som skal kjøre først nedover. Vi burde kanskje hatt med oss et par til som kunne hjulpet oss til å ta de valgene der, sier Lotta.

Fikk med seg kranglingen

Landslagstrener Ole Morten Iversen må le litt når han blir spurt om søskenkranglingen i løypa – den fikk nemlig han også med seg.

– Det var noen perioder de kranglet litt, ja. Jeg fikk med meg en av situasjonene, hvor det ble litt stopp, de ble ikke helt enige. Tiril gikk først og ville ha Lotta frem. Jeg skjønner jo at det ikke er så veldig fristende å gå først i motvinden her, sier Iversen.

Søstrene kom seg aldri opp i den store gruppa som gikk foran dem.

– Det er litt synd for dem at de ikke var litt lenger frem, for jeg er sikker på at de hadde greid å være med den store puljen som kom bak de fire beste. Nå ble de gående mer alene, sier Iversen.

Tiril er enig med treneren.

– Vi burde jo heller vært i en gruppe, og så bare ligget midt inni der. Men ingen av oss ville dra. Vi gikk nå greit, men jeg angrer litt på at jeg ikke var mer offensiv og prøvde meg på gruppa foran der, sier hun.

Gleder seg til å komme hjem

Tvillingsøstrenes OL har vært preget av stavbrekk, uhell og ikke de helt store resultatene.

– Jeg føler for min del at jeg ikke har fått ut det jeg er god for her. Med maks flaks så hadde jeg nok fått til bedre renn, sier Tiril.

Etter mange uker på reise, gleder søstrene seg til å komme hjem til Norge.

– Jeg gleder meg til å komme hjem og spise norsk mat, og møte venner og familie igjen, sier Lotta. Men før den tid skal de markere OL-dronninga på laget.

– Vi må sørge for å feire litt i kveld. Vi pleier å være gode på feiring, så vi skal nok finne på noe, smiler Lotta.