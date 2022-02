Første sprøyterom i USA åpnet i New York

«Dette stedet redder liv» står det på veggen til USAs første sprøyterom i New York. Håpet er at det åpnes flere i et land som er hardt rammet av overdoser.

I rommet er det åtte avlukker utstyrt med en stol, et bord og et speil. Speilet er der for raskt å se om noe går galt, sier 29 år gamle Mark, som ofte kommer til senteret.

– Du blir overvåket hele tiden, forklarer California-mannen som ikke ønsker å stå fram med sitt eget navn.

– Det er musikk i bakgrunnen, og det er en avslappet stemning, ikke som når man bruker et offentlig toalett og folk banker på døra. Da blir man stresset, og det er mer sannsynlig at man bommer med sprøyten og at det blir en infeksjon, sier han.

NYÅPNET: En ansatt sjekker en bruker i det nyåpnede sprøyterommet i New York. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Mark forsøker å redusere avhengigheten av smertestillende midler og opiater som han har slitt med i flere år, og han er en hyppig bruker av det nye Overdose Prevention Center i Harlem.

På bordet i avlukkene ligger sprøyter, strikker, gasbind og et fargerikt utvalg av sugerør. I to små siderom kan besøkende røyke crack, et billigere biprodukt av kokain, og et større rom med TV på veggen er tilgjengelig for å slappe av eller andre aktiviteter.

Tusener av dødsfall

Overdoser tok livet av 2.062 mennesker i New York i 2020, da koronapandemien var på sitt verste, de fleste i fattige nabolag og blant afroamerikanere. I 2019 døde 1.500, og i 2015 var tallet under 1.000.

I løpet av året fra april 2020 til april 2021 ble det registrert over 100.000 overdosedødsfall i hele USA, det høyeste tallet noensinne.

I 2020 var det kraftige syntetiske opioidet fentanyl involvert i 77 prosent av overdosedødsfallene i New York. Fentanyl er ofte blandet med kokain og heroin, en miks som kostet «The Wire»-stjernen Michael K. Williams livet i fjor.

VIL UNNGÅ OVERDOSE: På sprøytesenteret skal man kunne observere brukeren når han eller hun tar en sprøyte. Dette er for å unngå en mulig overdose. Foto: TIMOTHY A. CLARY

– Fentanyl er i alt, sier direktør Sam Rivera i OnPointNYC, som har to sprøyterom i New York.

– Hver gang vi tar prøver av et rusmiddel, er det fentanyl i det, sier han.

Kraftig økning

Det var fordi dødsfall som følge av fentanyl-overdoser skjøt i været, at OnPointNYC åpnet sitt senter i en anonym bygning på 126th Street i Harlem, med støtte fra de demokratisk-styrte myndighetene i byen.

Rivera hadde allerede jobbet lenge med rusmisbrukere, og han visste at når de skulle på toalettet, var det ofte for å sette en sprøyte.

– Da er det en dør imellom, og det kunne ofte gå litt tid før vi ble oppmerksom på at noen hadde tatt en overdose, forklarer han.

Dermed er det å kunne observere brukeren når han eller hun tar en sprøyte, en gamechanger, sier han om modellen som har vært i bruk i Europa en god stund.

Oksygen og naloxon

Alsane Mezon, en 56 år gammel helsemedarbeider, er en av dem som passer på og står klar til å gripe inn om noen reagerer negativt på sprøyten.

– Det hender ikke så ofte, kanskje en gang i uka, sier hun.

Hun har oksygen tilgjengelig, og om det ikke er nok, har hun også naloxon, den viktigste motgiften mot en opioidoverdose.

Rivera sa i begynnelsen av februar at de hittil har måttet gripe inn mot overdoser rundt 130 ganger i de to sentrene.

KONTROVERSIELT: Sprøyterom er et hett politisk tema i USA, og republikanske senatorer anklaget denne uka president Joe Biden for å finansiere «crack-piper». Foto: TIMOTHY A. CLARY

Senteret i East Harlem tilbyr også helsetjenester, akupunktur, klesvask, varme måltider og hjelp til å finne bolig og jobb.

Noen besøkende kommer bare for en kaffe og for å se en film, også når de ikke lenger har bruk for sprøyterommet, sier Rivera.

Republikansk motstand

Men slike sprøyterom er et hett politisk tema i USA, og republikanske senatorer anklaget denne uka president Joe Biden for å finansiere «crack-piper».

Føderale myndigheter støtter ikke offisielt sprøyterom, men justisdepartementet sier de har programmet til vurdering. De er i dialog med delstatlige og lokale myndigheter om passende reglement med henblikk på skadebegrensning og sikkerhet for offentligheten.

Det er blandede reaksjoner også lokalt på sprøyterommet.

Før det åpnet, ba myndighetene i Harlem om et moratorium på nye fasiliteter for rusmisbrukere. Bydelslederen Xavier Santiago sier de frykter at senteret skal tiltrekke seg flere rusmisbrukere i området.

– Det er ikke på grunn av mangel på empati. Mange av våre familier er rammet av rusmisbruk og overdosedødsfall, sier han.

– Ventet altfor lenge

Professor i psykiatri Keith Humphreys ved Stanford-universitetet, som står bak en studie sammen med The Lancet om opioidkrisen, tror sprøyterommene kan redde liv, men at de neppe har noen virkning på epidemien som helhet.

Han mener det ville være mer effektivt om naloxon var mer tilgjengelig for folk flest.

Rivera mener det ikke er noe tid å miste.

– Vi har ventet altfor lenge allerede, sier han.