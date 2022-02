Åpner opp om langrennsbråket: – Gullgruve for media, en grav for den det gjelder

37 medaljer, 16 gull, 8 sølv og 13 bronse er fasiten etter OL i Beijing 2022. Det er et godt stykke over målsettingen med totalt 32 norske medaljer.

– Det er vel et slags idrettseventyr. Jeg sa at hvis man kommer hjem med 32 medaljer, så er jeg en stolt toppidrettssjef. Når man kommer hjem med 37, så er ikke det et problem. Det går fint, sier Tore Øvrebø til TV 2 og smiler.

Samtlige idretter Norge har vært representert i har tatt medalje, enten en eller flere. Det har aldri skjedd før.

– Det sier noe om bredden i satsingen, at det er flere som klarer å prestere på et olympisk nivå. Så kan man jo diskutere hva det betyr, men det er det ypperste nivået som finnes for vinteridrett her, sier Øvrebø stolt.

– Hvordan vil du oppsummere OL?

– Vi hadde en ganske tøff inngang med mye ekstraarbeid rundt covid. Mistet noen utøvere. Og de har vi jo tenkt på hver dag, de som gikk glipp av drømmen før vi kom hit. Noen kom hit etter en stund og klarte å realisere drømmen med Simen. Det var fantastisk. Også Jarl prøvde seg, og vi mista noen. Så var det gjengen med utøvere, ledere og støtteapparat. De har virkelig stått på, sier han, og legger til:

– Og fellesskapet er blitt ytterligere styrket av at vi har vært her. To år uten ordentlige samlinger. Her har det vært en eneste lang samling. Vennskap som har utviklet seg. Det er mange som står bak, og mange har jobbet ekstraordinært for å få dette til. Det har rullet på, hele troppen har klart å holde trøkket helt til siste dag.

Langrennsbråket

Gull og medaljer har prydet media gjennom årets OL, men også konflikten i langrennsleiren har vært med på å prege overskriftene.

Emil Iversens uttalelser etter han ble vraket til 15 kilometeren har vært et omdiskutert tema. Det har også ledernes uttalelser i etterkant vært.

– Det er lurt å jobbe internt hvis du skal bli bedre. Men jeg har ikke brukt så mye tid på dette. Jeg har ikke lagt så veldig mye vekt på det som har stått i norske medier, selv om jeg har fulgt med så bruker jeg ikke så mye av min energi på det, sier Øvrebø før han legger til:

– Det er klart at når du har ambisiøse utøvere som kjenner at det knirker og de kanskje til og med ikke får gå en distanse de hadde håpet og trodd at de skulle gå, så er det ikke alltid like lett å holde tann for tunge, som det heter. Det skal veldig lite til for at det blir stort, tilsynelatende stort. Disse tingene er noe vi kontinuerlig må jobbe med i kulturen og hvordan vi håndterer konflikter og så videre.

– Åpenhet i form av offentlighet er jo en gullgruve for media, men det kan være en grav for den det gjelder. Så her er det en balanse hele tiden i hvor mye man skal slippe ut og hvor mye man skal håndtere hjemme. Så har vi jo lov å ytre oss, alle har jo det. Men så må vi vurdere hvor lurt det er i forhold til hva vi er her for. Det gjelder alle typer spørsmål, påpeker toppidrettssjefen.

Øvrebø sitt inntrykk er at langrenns konflikten har virket større i media enn den har vært innad i miljøet.

– Den har nok fått mye mer oppmerksomhet på utsiden enn på innsiden. Veldig mange av de konfliktene som måtte oppstå lades ganske fort ut når du møter vedkommende og får sett hverandre i øynene, sier Øvrebø og henviser til sosiale samlinger de har arrangert i den norske leiren gjennom OL.

– Man skjønner jo at det er en ambisjon her som har gått litt gærent i forhold til formidling mer enn det egentlig er en gigakonflikt i langrenn. Det gikk ikke lang tid før Emil satt og spilte kort og lo med de andre akkurat som før.

– Er det lettere for at en slik sak blir stort slått opp nettopp fordi det er langrenn?

– Ja. Klart det. Akkurat som fotball, det skal ikke mye til før det blir store overskrifter.

Hyller arrangøren, men én ting er Øvrebø misfornøyd med

Toppidrettssjefen omtaler rammene rundt årets OL som fantastiske.

– Sett fra innsiden har vi hatt fantastiske anlegg. Gjennomføringen av lekene har hatt veldig høyt teknisk nivå. Så har vi hatt et par dager med dårlig vær, men alt har blitt arrangert. Arrangørene har gjort en fantastisk jobb, mener Øvrebø.

Men Øvrebø er ikke fornøyd med hvordan isoleringsfasilitetene for koronasmittede har fungert.

– Det ble for barskt. Riiber har vært lenge i isolasjon. Han hadde et bra rom, men det var på et sted han ikke visste hvor var, i begynnelsen hadde han ikke noe internettdekning å snakke om, hadde lite kontakt med de hjemme, den olympiske drømmen ryker, dårlig mat og veldig lite informasjon. Det var personopplysninger på avveie som gikk i alle mulige kanaler. Det skaper en utrygghet når man kommer fra et system som er så velorganisert rundt disse tingene. Det er en "lost" følelse, forteller Øvrebø.

Veien videre

Det er ingen tvil om at OL 2022 ble fantastisk sett med norske øyne. Men nå skal toppidrettssjefen, Olympiatoppen, utøvere og støtteapparat se fremover mot nye mesterskap og konkurranser.

– Ser du noen forbedringspunkter?

– De viktigste forbedringspunktene er å identifisere suksessfaktorene vi har klart å dyrke frem sammen med idretten over lang tid. At vi bevarer kjernen i virksomheten og at vi fortsetter å utvikle den. Så er det slik at alle ekspertene som vi har med oss er super profesjonelle. De er innovatører, så det skjer utvikling kontinuerlig, forklarer Øvrebø.

Nå skal det gjennomføres en grundig evaluering av årets leker.

– Da vil vi finne ting vi kan bli bedre på, og så er det eventuelt på det organisatoriske hvor vi kan bli enda spissere i enda flere idretter enn det.

– Det har jo vært noe kritikk mot langrennsmiljøet og prestasjonene der. Hva tenker du om det?

– Nå er det slik at vi har tatt en god del medaljer på langrenn. Det er jo ganske bra da. Men ingen gull på distanse for herrer, og ingen bak Therese Johaug som hevder seg. At vi kan bli bedre på distanse, det må vi jobbe med. Det evaluerer vi sammen med langrenn, som vi gjør med de andre idrettene. Da vil alle variablene som påvirker prestasjon være med.

– Hvilket øyeblikk husker du best?



– Det jeg husker best er kanskje de feiringene vi har hatt i Olympic Village, der utøverne møter hverandre, klapper for hverandre og har de gode varme blikkene. Jeg er oppriktig glad på andres vegne og vi ser hvordan det inspirerer. Når det gjelder det sportslige så er det så mange høydepunkt at det er vanskelig å plukke ut. Det er så mange. De vonde opplevelsene forsvinner i gleden.