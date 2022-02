Boris Johnson: – Russland planlegger den største krigen i Europa siden 1945

I et intervju med BBC uttaler Storbritannias statsminister Boris Johnson at det er beviser som peker mot at Russlands planlegger «den største krigen i Europa siden 1945».

– Alle tegn tyder på at planen til en viss grad allerede har begynt, sier Johnson i intervjuet.

Ifølge statsministeren tyder etterretning på at Russland vil begynne en invasjon av Ukraina som skal omringe hovedstaden Kyiv.

– Folk er nødt til å forstå hvor mange menneskeliv som vil gå tapt om det skjer, sier Johnson.

Ukraina etterlyser mer støtte

Verdensledere deltar i disse dager på den årlige sikkerhetskonferansen i München, der krisen i Ukraina står høyest på dagsordenen.

Lørdag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Ukraina er Europas skjold mot den russiske trusselen – en trussel han mener senere kan ramme Europa selv.

– I åtte år har Ukraina vært et troverdig skjold. I åtte år har Ukraina holdt stand mot en av verdens største hærer, sa Zelenskyj i en tale på sikkerhetskonferansen i München.

ETTERLYSER STØTTE: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var tydelig i sin tale under sikkerhetskonferansen i München. Foto: Thomas Kienzle / AFP

Zelenskyj mener Ukraina fortjener mer internasjonal støtte.

– Sikkerhetsarkitekturen i Europa er nesten ødelagt, og det er for sent å snakke om å fikse den, sa presidenten, og fordømte andre land for ikke å gi Ukraina den militære støtten som trengs.

Zelenskyj omtalte støtten som hittil er kommet som «mer som hostesaft enn som en god covid-medisin mot en reell trussel som kan ramme resten av Europa etter Ukraina».

Brudd på våpenhvilen

Russland har flere ganger avvist at de har planer om å invadere Ukraina. Vesten med USA og NATO i spissen stoler imidlertid ikke på dette.

Søndag melder både ukrainske myndigheter og separatistene øst i landet om nye brudd på våpenhvilen. Ifølge de russiskvennlige separatistene i Luhansk og Donetsk, ble landsbyer truffet av artillerigranater flere ganger i løpet av natten. Den ukrainske hæren melder også om flere brudd på våpenhvilen i morgentimene.

Rapportene har ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Under en pressekonferanse fredag sa Russlands president Vladimir Putin at situasjonen i Ukraina hadde forverret seg. Foto: Reuters

Det siste døgnet har EU advart om økt manipulering av informasjon fra området. USA og NATO har også gjentatt advarslene om en snarlig russisk invasjon av Ukraina.

Flyktninger

Russiske myndigheter sier de har tatt imot 40.000 mennesker fra Ukraina, to dager etter at separatistledere i Donetsk og Luhansk oppfordret til masseevakuering.

Russlands beredskapsminister Alexander Chupriyan sier at «40.000 flyktninger» har ankommet den sørlige Rostov-regionen i Russland og blir innlosjert i 92 nødleirer, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

For to dager siden oppfordret separatistlederne i Donbass-provinsene Luhansk og Donetsk sivile til å evakuere området. De hevder at ukrainske styrker forbereder et angrep mot regionen.

Ukrainske myndigheter og militære har flere ganger nektet for at de planlegger angrep mot Donbass-provinsene.