To menn pågrepet etter alvorlig voldshendelse i Trondheim

To menn i 20-årene er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i en leilighet i Trondheim. En av dem er siktet for drapsforsøk.

– Èn av de to pågrepne er siktet for drapsforsøk, og politiet anser at mistankegrunnlaget mot ham er styrket, sier påtaleansvarlig, politiadvokat Anne Haave.



Haave sier til TV 2 at politiet vurderer å fremstille han som er siktet for drapsforsøk for varetektsfengsling i morgen. Dette med grunnlag i gjentagelsesfare for alvorlig vold og trusler.



Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere eventuelle motiv eller relasjonen mellom de involverte.



Den andre pågrepne er siktet for å ha hensatt fornærmede i en hjelpeløs tilstand, og det etterforskes for å avklare mistankegrunnlaget mot ham, skriver politiet i en pressemelding søndag ettermiddag.



– Alle de tre involverte personene er kjent for politiet fra tidligere. Begge de siktede vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen, og politiets etterforskning er anlagt bredt. Det ligger ikke an til flere pågripelser slik vi vurder saken nå, sier politiadvokat Haave.

Den fornærmede, en mann i 30-årene, er ikke livstruende skadd.

Fornærmede ble fraktet til St. Olavs hospital for behandling, opplyste politiet i Trøndelag natt til søndag på Twitter.

Operasjonsleder Trond Hangaas ved politidistriktet sier til Adresseavisen at de fikk melding om hendelsen klokka 23.31 lørdag kveld.