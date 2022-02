Oppvask etter OL-bråk: – Vi må stille krav

Therese Johaug gikk søndag inn til sitt tredje gull under OL i Beijing. Dermed vant Norge tre av seks øvelser på kvinnesiden i langrenn. I tillegg ble det anført av Johannes Høsflot Klæbo triumf både på sprint og lagsprint på herresiden, pluss medaljer på stafett, 15 kilometer og den forkortede femmilsfarsen.

Som toppidrettssjef Tore Øvrebø sier til TV 2 i vinden på langrennsarenaen:

– Det er ganske bra det, da.

Noen vil til og med si veldig bra. Men for et miljø som tar mål av seg om å vinne alt og være best i verden, så ser man også bak toppresultatene.

Den viser at det på kvinnesiden er forsvinnende tomt bak Therese Johaug, der det ikke ble noen topp ti-plasseringer på kvinnesiden.

– Det er greit. Det er ikke så bra som det vi håpet på, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

– Men det er en gang slik i OL at det er bedre med gullmedaljene vi har, enn at det er bare ble gjennomsnittsresultater. Så får vi lure på hvorfor det ikke har vært hakket bedre enn det har vært for de andre, men hvis jeg skulle lage en ønskeliste, så måtte det bli slik, i stedet for bare gjennomsnittsresultater. Det tar seg ikke ut i OL.

Forventer følger

Heller ikke på herresiden er det fryd og gammen. Distanseresultatene har tross alt vært skuffende, og mannen med to fjerdeplasser, Hans-Christer Holund var en ærlig, men slagen mann etter hans skuffende opplevelse i siste løp.

– Vi må bare innse at her er det noen som er bedre enn oss, som er bedre forberedt. Vi har truffet veldig bra i veldig mange år, men i det mesterskapet her som lag så presterer vi for dårlig, det er ikke vits å bortforklare det, det er bare sånn det er. Så må vi evaluere og se hva vi kan gjøre for å heve oss til neste år.

Dermed må det en oppvask til. På både herre- og kvinnesiden.

Den årlige sesongevalueringen blir neppe mindre viktig etter en OL-sesong der alt ikke går på skinner. Selv under OL har det stormet, med offentlige ytringer i media om misnøye med langrennsledelsens kommunikasjonsform og uttak.

Selv om Therese Johaug kaller det storm i et vannglass og trener Iversen mener det er i stor grad medieskapt, så har det vært uro.

Nå må det tas tak og det ventes harde meldinger på evalueringsmøtet til våren.

– Nå blir det oppvask og nye runder. Jeg er spent på å se hvilke følger det får, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Han kjenner dynamikken internt i et landslag.

– Ja, det er irritasjon i begge leire. Når ting har vært som de har vært, vil det bli gjort endringer. Det vil være utøvere som vil komme med krass kritikk i etterkant, sier Northug.

EKSPERT: Petter Northug er TV 2s langrennsekspert under OL i Beijing. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Klar tale

Den krasse kritikken lar kanskje litt vente på seg, men at det er mulig å forbedre seg, virker alle å være enige om.

– Først og fremst så kan jeg si at vi har god stemning innad i laget. Både med Espen Bjervig (langrennssjef, journ. anm) og treneren. Vi kødder, har det morsomt og ler litt av det. Vi vet at vi har et godt samhold. Samtidig er det viktig å ta en evaluering til våren, slik at alle parter er fornøyde. Vi må stille litt krav til trenerne og de må stille krav til utøverne andre veien. Jeg har troen på at det skal funke, sier Lotta Udnes Weng.

– Det er bare å sette seg ned på et rom og være dønn ærlig. Så skal nok det gå fint. Det er nok mer bråk i avisene, enn det er i leiren, egentlig. Vi evaluerer etter hver sesong uansett. Så jeg håper folk er ærlig på hva de mener om hva som er for dårlig, og hva som er bra, sier tvillingsøster Tiril.

– Hva er din dønn ærlige tilbakemelding?

– For å være helt ærlig, syns jeg ting fungerer veldig bra. Så er det det å ta ting internt og ikke melde så mye i media.

EVALUERING: Tiril Udnes Weng mener at man må være dønn ærlige når man skal se tilbake på og evaluere langrennssesongen. Foto: Fredrik Varfjell

– For min del så må jeg snu på litt steiner for å bli bedre enn det jeg er nå. For laget sin del, så håper jeg at de tar en god evaluering til våren, for å snu alle steiner og se hva de kan gjøre for å bli bedre på både sprint og distanse, sier Ragnhild Haga.

Hennes skuffende OL kulminerte i 28. plass på tremila, sju minutter og 25 sekunder bak Therese Johaug etter en kjempesprekk.

– Jeg tror ikke at man skal svartmale helt. Jeg tenkte litt på Heidi og Anne-Kjersti som sitter hjemme underveis. Begge tripper etter å gå skirenn. Vi kan snu dette i andre type løyper og med litt flere nordmenn på start ganske snart.

Evaluering må vente

Lotta Udnes Weng tror heller ikke resultatene er helt representative for de norske jentenes faktiske nivå.

– Det er dårligere enn det vi har gjort tidligere i år. Det skal vi ikke være fornøyd med, men vi skal ikke dømme alt utfra resultatene her heller. Det er ekstreme forhold. Det er høyde, det er de tøffeste løypene vi har møtt noensinne. Så vi må prøve å se på tidligere resultater i vinter. Da er vi ikke så langt bak, sier Lotta Udnes Weng.

Trener Ole Morten Iversen vil ikke gå for mye inn på den evalueringsjobben som må gjøres.

– Jeg tror alle er veldig der at nå skal jeg hjem. Vi har trivdes, men nå er vi veldig lettet når vi setter oss på flyet og kommer oss hjem. Men så må man skru på igjen. Det er masse viktige skirenn igjen. Det begynner allerede neste helg. Så må vi ta en evaluering av hele sesongen når vi er ferdig med den, sier Iversen til TV 2.

– Hvordan blir evalueringen?

– Det har jeg ikke tenkt på. Men når vi først møtes til evaluering så er vi forberedt der.