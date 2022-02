Skilt kom susende og knakk stav: – Jeg ble skremt

Det norske flagget vaiet voldsomt i vinden da Therese Johaug holdt det over skudrene etter å ha tatt sitt tredje individuelle OL-gull. Vind og vær satte virkelig preg på lekenes siste øvelse.

– På runde tre var det et skilt som blåste inn i gruppa mi, som ramlet over ei som brakk staven og det var litt Texas. Da begynte jeg å tenke at om det blir verre nå, så vet jeg nesten ikke hvordan jeg skal komme til mål, forteller Ragnhild Haga til TV 2.

– Jeg la meg litt bak i gruppa og ble litt skremt. Du vet jo aldri hva som skjer da.. Jeg mener det var trygt, men det var en ekstrem opplevelse og et minne jeg kommer til å huske, fortsetter hun.

– Et godt eller dårlig minne?

– Når Therese vinner så er det et godt minne, men jeg tror kanskje ikke jeg drar tilbake hit. Vi legger ikke world cup hit hvert år, jeg kommer i hvert fall ikke til å stemme for det, sier Haga.

– Helt på kanten

Landslagstrener Ole Morten Iversen syntes det var helt i grenseland om det var forsvarlig å gå skirenn i stormen.

– Nei, det var helt på kanten. Det kom vindkast som gjorde at vi ikke klarte å stå i løypen, løperne stoppet helt opp. Jeg er glad skirennet er ferdig, det var nok helt på kanten på slutten, sier Iversen.

Etter ekstremværet i går, da guttas femmil ble kortet ned til en tremil, bestemte samtidig juryen å fremskynde dagens renn noen timer. Nettopp på grunn av værmeldingen.

– Juryen har gjort en fantastisk god jobb med å vurdere at den eneste muligheten var å flytte rennet frem. Man kom helberget igjennom og den beste vant, sier landslagstreneren fornøyd.

ROSER JURYEN: Ole Morten Iversen var fornøyd med at tremila ble flyttet fremover før vindkastene ble altfor sterke i Zhangjiakou. Foto: Heiko Junge

– Var ganske nervøs



Søndagens vinner og den store OL-dronninga innrømmer at hun var nervøs for værforholdene før rennet.

– I går var jeg ganske nervøs da jeg satt og så på gutta og så på været. Da lurte jeg på hvordan dette skulle bli, sier Therese Johaug.

Men underveis i rennet lot hun seg ikke affisere i det hele tatt.

– Nå er jeg vokst opp i Dalsbygda, så jeg har trent i langt verre vær enn det her. Så jeg var verken kald eller noe… Nei, det gikk veldig bra for min del, sier Johaug.