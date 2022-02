Johaug ventet 25 minutter i bitende kulde på sisteplassen: – Hun skal være stolt

Therese Johaug innkasserte et suverent gull på tremila søndag, men dagens hyggeligste gjerning kom et godt stykke etter målgang.

Etter maktdemonstrasjonen sto Johaug igjen og ventet på kinesiske Dinigeer Yilamuijang i målområdet. I bitende kulde og sterk vind tok OL-vinneren imot den kinesiske langrennsløperen, som kom i mål hele 25:10.2 bak Johaug.

– Det var en kineser og jeg vet hvor mye de har jobbet og ofret og lagt ned i det her, sier Johaug til et samlet pressekorps etter målgang.

– Hun har bodd i Norge og ikke sett familien sin nesten i det hele tatt. Hun drev ikke på med ski på fem år siden, og det å jobbe seg opp og frem og prestere det hun gjør i dag er imponerende, la Johaug til.

VENTET: Her tar Therese Johaug imot Dinigeer Yilamujiang da hun gikk i mål som nummer 60 på tremila. Foto: MARKO DJURICA

– Jeg var imponert

20-åringen fra Kina satset ikke på ski før i 2017, og endte som nummer 60 på søndagens avsluttende langrennsdistanse.

På spørsmål fra TV 2 om hva hun sa til Yilamujiang etter målgang, svarer Johaug:

– Jeg sa at jeg var imponert over at hun fullførte. Det var noen som brøt og noen jeg «lappa» også, men hun kom i mål og det skal hun være stolt over.

KLEM: Dinigeer Yilamujang fikk en god klem av Therese Johaug etter at hun fullførte tremila søndag. Foto: KAI PFAFFENBACH

Tente OL-ilden – vakte oppsikt

Yilamujang fikk det ærefulle oppdraget med å tenne OL-ilden i Beijing. Det førte imidlertid til stor debatt. Yilamujiang tilhører den muslimske og sterkt undertrykte minoriteten uigurene i Kina.

– Jeg tror ikke dette er tilfeldig. Det har vært voldsomt mye kritikk av kinesiske myndigheters behandling av uigurene. Når da en av de to som gjør det mest symbolske i lekene er uigur, så er det noe de kinesiske myndighetene gjør bevisst, sa John Peder Egenæs, generalsekretær i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty, til Aftenposten.

Yilamujiang kommer fra den nordlige Xinjiang-provinsen, der det ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har foregått utallige brudd på menneskerettighetene mot uigurer.

Etter all blesten rundt tenningen av OL-ilden ble Yilamujang fjernet fra Kinas stafettlag.

– Den totale belastningen har nok blitt litt høy, og dermed har ikke resultatene blitt som vi håpe, sa Kinas norske trener Kristian Bjune Sveen, ifølge NRK.