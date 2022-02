Knust svenske får trøst av Northug

OL ble en gigantisk nedtur for de svenske distansedronningene Frida Karlsson (22) og Ebba Andersson (24). Karlsson ble vraket til tremila etter tre kollapser. Andersson var i ferd med å avslutte OL med en oppløftende bronse, men på den siste kilometeren møtte hun veggen.

– Aldri vært så skuffet

Andersson hadde bronsen i lomma i store deler av løpet. Med 1,3 km til mål hadde hun 14 sekunder ned til finske Kerttu Niskanen. Så smalt det.

En knust Andersson kom i mål til 8. plass. Tårene presset på da hun pratet med media etter nedturen.

– Jeg er kjempeskuffet, jeg har aldri vært så skuffet i hele mitt liv, sier Andersson.

– Dette er uten tvil en av de tyngste dagene i mine karriere. Jeg vet ikke om jeg behøver å si så mye mer, fortsetter svensken.

Hun trodde hun hadde god kontroll på bronsen.

– Jeg gikk det jeg var god for i den siste bakken og fikk sekundering på at jeg var 15 foran, men da jeg slengte meg over åskammen og ned i utforkjøringen kom det skikkelig kastvind. Jeg forsøkte å parere vinden og gi det jeg hadde inn mot mål, men ble veldig overrasket over at de plutselig var i ryggen min i bunnen av bakken. Det kjennes veldig urettferdig, sier Andersson.

– Luften gikk ut av meg. Jeg kjempet virkelig, og kan ikke forstå hvordan de kunne komme så kjapt mot slutten, legger hun til.

– Føler med Ebba

TV 2-ekspert Petter Northug sier han fikk vondt av å se på Andersson.

– Det ber veldig tøft å miste en medalje du har jobbet så hardt for, sier Northug.

– En ting er det å tape medaljen hvis du ligger i en gruppe. Men Andersson lå på bronseplassen lenge og opparbeidet seg den plassen gjennom Johaugs tøffe kjør. Man ser hvor stor fordel det er å komme bakfra. Den som har det tøffest i dag er nok Ebba, sier Northug.

Andersson ble liggende i målområdet i fem minutter før hun ble støttet ut.

– Jeg føler med Ebba. Jeg unnet henne bronsen. Jeg så at det ble tøft mot slutten, og det er veldig motiverende for en gruppe å jage én person. Jeg unnet henne virkelig bronsen, men Ebba og de svenske jentene kommer tilbake. Jeg tror de lærer mye av dette mesterskapet, sier Northug.