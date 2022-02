Avhør av narkobaron stjålet i Colombia

Dairo Antonio Usuga, også kjent som «Otoniel» er avhørt av Sannhetskommisjonen, som etterforsker den flere tiår lange konflikten mellom regjeringen og FARC som endte med en fredsavtale 2016.

Kommisjonen opplyser at ukjente gjerningspersoner brøt seg inn i etterforskerens hjem på natta og stjal opptakene.

– I hendelsen ble en digital opptaker, som ble brukt i avhøret, og en datamaskin stjålet, heter det i en uttalelse.

Kommisjonen har tidligere understreket at den trengte garantier for at Otoniels vitneforklaring ble gitt konfidensielt etter at flere medier rapporterte at politibetjenter var til stede under avhørene.

Politiet avbrøt torsdag Otoniels vitneforklaring. Begrunnelsen var faren for at han ville flykte.

Sannhetskommisjonen har bedt nasjonale og internasjonale myndigheter, inkludert FN, om at det legges til rette for at den kan fortsette etterforskningen «uten trusler».

Usuga ledet Colombias største narkotikakartell, som eksporterte om lag 300 tonn kokain årlig, ifølge offentlige tall.

Han ble pågrepet i oktober i en storstilt politiaksjon i jungelen nordvest i Colombia. I alt 700 betjenter og 18 helikoptre deltok i arrestasjonen av 50-åringen.

Regjeringen ønsker å utlevere Usuga til USA, der han er ettersøkt for narkotikasmugling. I Colombia er han dømt for blant annet smugling, drap, terrorisme og kidnapping.