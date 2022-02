Johaug vant gull på tremila – avsluttet OL med utklassing

Se Johaug sikre OL-gullet øverst!

Et fantastisk OL for Norge ble avsluttet i majestetisk stil av Therese Johaug søndag. I sitt siste OL-løp klinket 33-åringen fra Dalsbygda til med et suverent gull på den ikoniske tremila.

Dermed ender Norges rekord-OL i Beijing med hele 16 gullmedaljer. Johaug reiser fra OL i Beijing med gull på samtlige tre distanserenn.

Det ble aldri spennende i gullkampen søndag. Johaug ledet fra start til mål og fikk allerede en stor luke på konkurrentene etter ti kilometer.

Ut på sisterunden ledet langrennsdronningen med over minuttet, og det ble en regelrett parademarsj på tre mil for Johaug. På oppløpet tok hun det norske flagget med seg og gikk over målstreken på tiden 1:24:54, hele 1:43.30 foran sølvvinner Jessica Diggins.

– Det var fantastisk! Jeg kan ikke si noe annet. Jeg prøvde å nyte hvert sekund og minutt i løypen. Jeg hadde kjempegode ski. Et fantastisk mesterskap. Å avslutte på denne måten her er stort, sier en tydelig rørt Johaug til Discovery.

En følelsesladd olympisk mester sier OL-gullet betyr enormt mye.

– Det har vært en langt vei. Det har vært mye jobbing og det har vært en stor del av livet mitt. Det er en barnedrøm som går i oppfyllelse. Så vil jeg ikke at det skal ta slutt, men det er jo en tid for alt, sa hun til TV 2s reporter og utsendte fra andre mediehus.

Det ble en real kamp om bronsen. Kerttu Niskanen ble nummer tre foran Jonna Sundling.

GULLJUBEL: Therese Johaug herjet på tremila og kunne stolt feire med det norske flagget både på oppløpet og på toppen av pallen. Foto: KAI PFAFFENBACH

Hylles

TV 2s langrennsekspert Petter Northug Jr. sier han forventet en utklassing av Johaug på tremila.

– Når Johaug setter fart er det alltid noen som prøver å henge på i starten, men det er bare Johaug som tåler den farten. Differansen ble litt som ventet, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug Jr.

Trener Ole Morten Iversen fullroser Johaug etter hennes tredje OL-gull i Beijing.

– Jeg går tom. Det er utrolig imponerende det hun gjør, både forberedelser og gjennomføring og måten det lykkes på. Jeg er veldig glad på hennes vegne. Det er så fortjent, sier han til TV 2 og et samlet pressekorps.

ENSOM MAJESTET: Therese Johaug gikk stort sett hele tremila alene. Foto: DYLAN MARTINEZ

I tet fra start til mål

33-åringen fra Dalsbygda ble tidlig med i en tetgruppe med Ebba Andersson Delphine Claudel og Jessica Diggins. Da den førstnevnte svensken tok drikke etter ni kilometer, stakk Johaug og co. Kvartetten ble til en trio, med den norske langrennsstjernen i tet.

Så satt Johaug i et ekstra gullgir, og derfra var det ingen vei tilbake for konkurrentene. Ved passering 10,4 kilometer hadde Johaug 16 sekunder ned til Diggins.

Marit Bjørgen vant tremila i OL i 2018 på lignende vis, da hun gikk fra Charlotte Kalla rundt tikilometersmerket.

– Hun disponerer løpet sitt veldig bra. Hun kjenner litt på høyden. Så fort hun har fått de to tøffeste kneikene på 7,5-kilometeren unnagjort, setter hun fart. Derfra er det bare å spenne setebeltet, sier Northug, og legger til:

– Det går så fort at det ikke er mulig for noen andre løpere i verden å være med på kjøret. Johaug har truffet med formen, har forberedt seg i høyden og vet hvordan hun skal gå fort i høyden. Derfor blir differansene så store.

Svensk kollaps

Allerede før 7,5 kilometer måtte russiske Natalja Neprjajeva bryte. Hun var ansett som en sterk kandidat til medalje, men som Johannes Høsflot Klæbo lørdag, kom ikke russeren seg til mål søndag.

Forspranget til Johaug bare økte og økte. Halvveis var luken ned til Diggins 27 sekunder. Andersson hentet inn franske Claudel, men var likevel hele ett minutt og 15 sekunder bak ledende Johaug.

Ut på sisterunden var Diggins hele 1:08,9 bak Johaug. Ved passering 25,4 kilometer var avstanden hele 1:39,8.

Johaug lå an til å slå Marit Bjørgens rekord for størst seiersmargin på en tremil i OL fra 2018, men da søndagens vinner tok seg god tid med flagget på oppløpet ble det ikke rekord. Bjørgen vant med en margin på 1:49,5 for fire år siden, mens Johaug gikk i mål 1:43,3 foran Diggins.

Ebba Andersson så lenge ut til å ha bronsen i sin hule hånd, men sprakk fullstendig på oppløpet og ble nummer åtte. Finske Kerttu Niskanen tok den siste pallplassen foran Jonna Sundling.

Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng ble nest beste norske på nummer 13 og 14. De kom i mål over seks minutter bak Johaug.