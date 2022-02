EU advarer om økt manipulering av info om Ukraina

Stadig mer informasjon til støtte for det som ser ut som fabrikkerte påskudd for militær opptrapping i Ukraina, manipuleres, advarer EU.

– EU er svært bekymret for at iscenesatte hendelser brukes som et påskudd for en mulig militær eskalering, sier unionens utenrikssjef Josep Borrell i en uttalelse.

Han sier videre at EU er «vitne til en intensivering av arbeidet med informasjonsmanipulasjon for å støtte slike mål».

Advarselen kom etter at statlige russiske medier publiserte ubekreftede meldinger om krigshandlinger i Øst-Ukraina, der deler er kontrollert av prorussiske separatister.

Russiske medier anklaget Kyiv for å planlegge et angrep på de opprørskontrollerte regionene i Donbas i Øst-Ukraina.

– EU mener det ikke er hold i disse påstandene som kommer fra de opprørskontrollerte områdene i Donetsk og Luhansk, sier Borrell.

Gitt den målrettede desinformasjonen, sier Borrell at EU fullt ut støtter arbeidet til OSSEs observatører i Ukraina. Han legger til at de spiller en nøkkelrolle i å rapportere det som skjer på bakken og uttrykker bekymring for den kraftige økningen i brudd på våpenhvilen.