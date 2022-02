– Kun Putin vet hva som skal skje

I keramikkvasen står et norsk og et ukrainsk flagg.

På TV diskuterer ukrainske politikere og intellektuelle lavmælt og med en påfallende ro.

De snakker om det som kan skje.

Senest i dag, søndag, har Elena Danyliuk (38) flere ganger vært i kontakt med foreldrene i øst-Ukraina.

– Ikke få panikk

– Vi forsøker alle å beholde roen, og det er viktig i en slik situasjon, ikke få panikk eller gi Putin noen påskudd til invasjon, forklarer Elena.

I den koselige leiligheten syd for Bergen sentrum møter vi Elena. Her bor hun sammen med datteren Dzhuliya (13).

De to forteller om nervepirrende dager fylt med uro.

DAGLIG KONTAKT: Hver dag - ofte flere ganger for dagen - er Elena i kontakt med foreldrene Foto: Haakon Eliassen / TV 2

– Det første jeg gjør om morgenen er å ringe mine foreldre. Jeg er selvsagt veldig bekymret, sier Elena.

– Hvordan har dine foreldre det?

– Min mor er nettopp kommet ut fra sykehus etter å ha vært koronasyk. Legen har anbefalt henne å dra bort. Det er vanskelig, innrømmer Elena.

Redd

– Hva tenker du dersom bryter ut krig?

– Jeg er selvsagt redd. Det er nå veldig farlig i Ukraina, og vi vet jo ikke hva som skjer. Men jeg forsøker å ikke få panikk, sier Elena rolig.

Hun forsøker å tenke rolig og analytisk og sammen med foreldrene har hun lagt en plan for neste uke.

Datteren Dzhuliya tar opp mobiltelefonen og viser frem kartet. 2400 kilometer unna bor foreldrene hennes i byen Pokrovsk i Øst-Ukraina.

– Der, kun 40 kilometer fra grensen til utbryterrepublikken, bor de, peker Elena.

Daglig hører besteforeldrene til Dzhuliya, som bor tett på de prorussiske styrkene, lyden av skuddsalver.

– Det er farlig, og jeg er bekymret, sier Elena.

Stresset

Elena kom til Norge etter først å ha bodd noen på år Polen. Hun jobber for tiden som kokk på Bergen lufthavn. Datteren går i 8. klasse på Skranevatnet skole på Sandsli.

– Hvordan er det å bo i Bergen og se det som utspiller seg i og rundt Ukraina?

– Hele situasjonen stresser meg. Det er kun når jeg er på jobb at tankene omkring dette slipper taket, forteller Elena.

Elena savner Ukraina. Det som skjer nå smerter henne.

– Jeg er takknemlig for å bo og jobbe i Norge, og det trygt. Men min «mor», er jo i Ukraina. Og du har bare en «mor», og den vil du ikke miste, sier hun alvorstynget.

ENGASJERT: Elena Danyliuk mener kun president Putin vet hva som skjer og at dette er hans storpolitiske spill hvor Ukraina er i spill. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Foreldrene drar

For hver time øker spenningen.

– Jeg planlegger å få foreldrene mine ut av Ukraina. Når de er ute, blir jeg nok litt roligere, forklarer Elena.

Hun ønsker ikke at TV 2 skal skrive noe konkret om planene i frykt for at det kan gjøre situasjonen farligere for foreldrene.

Denne helgen har styrket Elena i troen på at en krig er uunngåelig.

– Det er kun Putin som vet hva som skal skje, men jeg er ganske sikker på at det blir krig. Jeg stoler ikke noe på det han sier.

Hun snakker om forholdene i Russland og Ukraina, manglende pressefrihet og et preg av stadig med diktatur.

– Vi ønsker et fritt, demokratisk og uavhengig Ukraina, understreker hun.

Elena har studert flere år på universitetet, har master i økonomi og økologi, er opptatt av politikk og er politisk aktiv i et av lokallag til Arbeiderpartiet i Bergen.

Et vrengebilde

Hun ivrer etter å utdype:

– Det er ikke slik at alle som bor i Luhansk og Donetsk-regionene, de såkalte utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina, vil ha uavhengighet fra Ukraina.

Hun mener det ikke er slik at ukrainere flest er så uenige og fiendtlig innstilt til hverandre.

– Men dette er også en propagandakrig, sier Elena og sier at i utbryterrepublikken er det russiske tv-sendinger som når - og dermed påvirker - innbyggerne.

FØLGER TV-SENDINGER: Elena og datteren Dzhuliya (14) holder seg daglig oppdatert. Foto: Haakon Eliassen / TV 2

Men alt har ikke gått feil vei. Konflikten og uroen som pågått de siste åtte årene har gjort noe med den ukrainske folkesjelen.

– Ukrainere er blitt mye mer sammensveiset. Spesielt etter annektering av Krim, forteller Elena.

Men mange er slitne etter år med konflikter og uro og ønsker ikke å forlate landet, dette gjelder spesielt den eldre generasjonen, mener Elena.

Ville bort fra uro

Russland annekterte Krim i 2014 og russiskstøttede separatister tok kontroll over store områder øst i Ukraina, ikke langt fra der hun og datteren bodde. Da gjorde Elena et valg.

– Jeg ville ikke at min datter skulle vokse opp under så utrygge forhold, og emigrerte først til Polen.

For to år siden var foreldrene på besøk i Norge. Datter og barnebarn har ikke kunne reise på besøk til familien i Ukraina på grunn av pandemien.

– Jeg ønsker ikke at min datter skal vokse opp under slike forhold. Jeg elsker landet mitt, men er lei for det som skjer.