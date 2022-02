Festbråk og vold flere steder i landet

Like før midnatt lørdag kveld melder politiet i Oslo om at det har oppstått en voldshendelse på et utested i Grensen.

En person har blitt slått i hodet av en annen person. Fornærmede blir tilsett av ambulanse og kjørt til legevakt for sjekk, men fremstår som oppegående.

Operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie, opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen.

– Vi vet ikke hvem gjerningspersonen er, og går inn i etterforskning. Det er også en del mindre ordensforstyrrelser rundt om i Oslo sentrum i natt, sier operasjonsleder Lie til TV 2 like etter midnatt natt til søndag.

#Oslo #OsloSentrum Vi er på plass på et utested i Grensen hvor det skal ha vært en voldshendelse. Fornærmede er oppegående og blir tilsett av ambulanse. Vi nøster i hendelsen for å finne ut hva som har skjedd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 19, 2022

Bet politiet

Hovedstaden er langt i fra det eneste stedet hvor politiet har fått kjenne på festbråket som har oppstått lørdag kveld natt til søndag.

Like etter klokken 01 natt til søndag tok politiet i Sør-Øst kontroll på en mann i 20-årene.

Mannen hadde først gått til angrep på vakter på stedet. Da politiet innbrakte han, bet han en tjenesteperson i benet.

Mannen blir anmeldt for forholdene.

Hammer på utested

Det har også blitt rapportert om bråk i Drammen lørdag kveld. Klokken 22:45 opplyser politiet at det har oppstått klammeri mellom flere personer utenfor et bryggeri.

Flere personer var involvert i hendelsen. En person skal blant annet ha brukt en hammer, og en annen har slått vedkommende ned.

Ingen personer ble alvorlig skadet som følge av hendelsen. Politiet etterforsker hendelsen på stedet.

Slått med glass

I Stavanger har politiet vært i kontakt med en mann i 40-årene som pådro seg skader inne på et utested.

Mannen ble slått med et glass av en annen person inne i lokalet. Vedkommende pådro seg skader i ansiktet, og blir fraktet i ambulanse for behandling.

Gjerningspersonen er ennå ukjent.

Ungdomsfest over styr

Også politiet i Møre og Romsdal melder om at det har oppstått fyll, festbråk og ufine hendelser lørdag kveld og natt til søndag.

Klokken 22:13 opplyser politiet at en ungdomsfest i Sula har gått over styr.

– Foreldre bes sjekke sine håpefulle, og eventuelt hente de hjem. Snarest, skriver politiet på Twitter.

Slo til dørvakt

Politiet i Møre og Romsdal har også tatt kontroll på en person i Molde.

Vedkommende skal ha slått til en dørvakt i sentrum. Politiet snakker med partene og gjør en videre vurdering av hendelsen.

I nabobyen Ålesund har politiet tatt kontroll på en aggressiv mann inne på et utested.

#Ålesund en gjest ved et utested i sentrum skal ha kastet ting rundt seg inne i lokalet. Var aggressiv. Påtruffet på gaten i nærheten i det han urinerte på et butikklokale. Anmeldes — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) February 20, 2022

Vedkommende skal ha kastet ting rundt seg inne i lokalet. Politiet traff så på personen på gaten i det han urinerte på et butikklokale.

Mannen blir anmeldt for hendelsen.

Flere bortvisninger

Både politiet i Agder, Sør-Øst, Nordland og Sør-Vest kan også melde om ufine hendelser natt til søndag. I alle politidistriktene har politiet måttet bortvise personer fra sentrum etter at de ikke hadde oppført seg.

Politiet har også fått kontroll på en person i Kristiansand. Vedkommende ble tatt for tyveri av alkoholholdige drikker fra et utested.

– Kontroll på både personen og flaskene tilbakelevert utested, skriver politiet i Agder på Twitter klokken 00:24 natt til søndag.

Like etter midnatt natt til søndag så politiet i Trøndelag seg nødt til å sende en patrulje til et hotell i Trondheim. Hotellet meldte om et ufint besøk, hvor en person hadde stått og spyttet i resepsjonen.

– Vedkommende tok seg kraftig sammen da patruljen ankom, skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Vedkommende endte med å bli bortvist fra stedet.