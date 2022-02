Fester vekk frykten

KYIV (TV 2) «I’m on a highway to hell, highway to hell», brøler folk i takt med musikken. Bli med TV 2 under jorda i den ukrainske hovudstaden Kyiv, der folk heller vil feste enn å leve i frykt.

Ingenting ved den svarte ståldøra i ein anonym bakgård røper at nettopp her, under bakken, ligg den kulaste klubben i Kyiv.

Ned ei trapp, og TV 2 går rett inn i festen som er i ferd med å ta fullstendig av.

Avkobling

På scena pumpar bandet ut ut hit etter hit frå 80,- og 90-talet, til vill jubel frå klubbgjestane på Barman Diktat. I massen av sveitte og dans treff vi Denis Karsov, som gledesstrålande kjenner igjen TV 2-logoen på mikrofonen vår.

NORGESVENN: Denis drar kjensel på TV 2-logoen etter nyleg å ha besøkt Norge. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Denis var nyleg på Harangervidda og Geilo for å kite, som er kjøre snøbrett med ein slags fallskjerm som trekk-kraft.

– Folk treng å koble av, elles blir spenninga utåleleg, svarar Denis på spørsmål om kvifor han er ute på byen i kveld.

Sjølv er han langt meir interesseret i å snakke om Norge og ein musikkfestival han snart skal arrangere i Odesa ved svartehavskysten, enn storpolitikk og faren for russisk invasjon.

– Eg og vennene mine går her på klubben for å lade oss opp igjen.

Ein bar inne i ein bar

Murlokalet minner litt om ein undergrunnsstasjon i London, og har stått imot både bombing under andre verdenskrig, samt ulike forsøk frå styresmakter og politi på å stanse festar.

Så åpnar ei fjernstyrt ståldør seg og avslører nok eit rom, med ein bar inne i baren.

- Hello, how are you, seier ei kvinne og sender litt røyk rett i linsa til fotograf Pål, medan ho poserer sensuelt framfor kameraet.

RØYKFYLT: Ta eit sensuelt bildet av meg, seier «Tata». Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

For her nede under bakken er det Tatjana «Tata» Kepler som styrer, og verken røykelov eller Covid-restriksjonar skal legge nokon dempar på festen i kveld.

– Sjå her, seier Tata, og gjev oss eit blytungt askebeger. Dette er laga av brukte granathylser frå frontlinja aust i landet. Vi kjøper dei for å støtte soldatane våre,

Barsjefen meiner klubben i Kyiv fungerer som eit tilfluktsrom i dobbel forstand. Der ein er trygg for bomber, men også kan søke tilflukt frå det ekstreme presset ukrainarar no lever under.

– Vi prøver å gløyme verda der ute, men vi klarer det ikkje.

Fester bort krigsfrykten i Kyiv

Fryktar invasjon

Dei siste dagane har russisk-støtta separatistar gjennomført mange hundre angrep aust i Ukraina. Stillingane til ukrainske militære er ramma, men også sivile bygg som skular og barnehagar langs heile frontlinja.

Fleire av dei tilsette på klubben har sjølv flykta frå området som separatistane kontrollerer i det såkalla Donbas-området. Bartender Nikita Mazulov er eigentleg frå Lugansk, som blei tatt av separatistane i 2014, og fryktar Putin vil angripe på ny.

- Mange av oss trudde heller ikkje det skulle skje i 2014, men sjå kva som skjedde. Vi kan vente oss kva som helst, trur han.

BAR-I-BAR: Bak ei ståldør inne i klubben Barman Diktat finn vi den "hemmelege" baren Ghost Station. Her blir det servert eksklusive drinkar. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Det nærmer seg midnatt, og i Det kvite hus i USA går president Joe Biden på talarstolen. Biden seier han er sikker på at Russland vil invadere Ukraina. Denne gangen går han lengre enn tidlegare, og legg til at alt tyder på at Putin også vil angripe hovudstaden Kyiv.

Samtidig som Biden talar, når stemninga nye høgdar på nattklubben TV 2 besøker.

Det er skåling, skråling, flørting og dansing, som om ingen fare truar. Som om ingen russiske styrkar står oppmarsjerte ved grensene.

GRUPPEPRESS: Svitlana er lærar og fotograf, og hevdar det var vennene som lokka ho med seg på byen i kveld. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Svitlana Mazina hadde eigentleg tenkt å bli heime, men hevdar ho blei pressa og lokka og pressa med ut av vennegjengen, fortel ho. Fleire venner i utlandet har bede ho forlate landet og komme og bu der, men så langt har ikkje Svitlana takka ja til tilbodet.

– Du er ikkje redd for å bli værande i Kyiv?

– Det er betre å være ute på byen enn å sitte heime åleine og være redd for krigen som kanskje kan komme, seier Svitlana og tar ein slurk av drinken.