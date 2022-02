Ekspert mener Russland har bestemt seg: – Finnes to alternativer nå

Tysklands utenriksminister advarer mot å drive med gjetninger om Russlands intensjoner. Samtidig mener oberstløytnant Geir Hågen Karlsen at Russland allerede har bestemt seg for hva de skal gjøre.

– Vi vet ikke om det er tatt noen beslutning om et angrep, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock på sikkerhetskonferansen i München lørdag, og la til at uansett er trusselen fra Russland mot Ukraina reell.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer mot panikk og søker å tone ned USAs dystre spådommer, som Biden kom med dagen før.

– Vi tror ikke vi trenger å få panikk, sa Zelenskyj i sin tale til sikkerhetskonferansen.

USA: – Blir angrep

USAs president Joe Biden sa fredag at han er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina. Det skapte frykt for at det kan bryte ut krig i Europa når som helst.

Baerbock appellerte til Putin om å trekke tilbake styrkene.

– Trekk tilbake styrkene, unngå skade på Russland og Ukraina, og la oss snakke, sa hun.

Men samtidig unnlot hun å skrive under på USAs advarsler om en nær forestående invasjon.

BESKUTT: En soldat går forbi en bygning i i Lughansk-regionen som skal ha blitt beskutt lørdag. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

– Det mest upassende man kan gjøre i krisesituasjoner, er å gjette eller anta, sa hun da journalistene ville ha hennes reaksjon på Bidens vurdering.

– Min oppfordring til alle er at vi ser nøye på fakta på bakken, sa hun og advarte mot målrettet desinformasjon.

– En av to muligheter

Oberstløytnant og hovedlærer for strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier han tror Russland allerede har bestemt seg for hva de kommer til å gjøre.

EKSPERT: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er to mulige utfall her nå. Enten har de allerede bestemt seg for å angripe, og gjør det på et tidspunkt. Eller så kommer de til å dra dette spillet så langt ut mot kanten som mulig, slik at de får alle alarmklokker til å ringe, som en brutalt agressiv forhandlingsteknikk for å få til en løsning i siste liten, sier Karlsen til TV 2.

Han mener situasjonen nå er svært, svært alvorlig.

Lørdag startet også en militærøvelse for russiske styrker i Barentshavet.

– Kan dette sees i sammenheng med det som utspiller seg?

– Dette er en øvelse med de strategiske atomstyrkene, og denne øvelsen foregår vanligvis på våren. Det er ikke tilfeldig at dette skjer nå – det er en maktdemonstrasjon, sier han.

Huitfeldt: – Realistisk med angrep

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at det er realistisk at Russland kan angripe Ukraina.

Likevel mener hun en diplomatisk løsning fremdeles er mulig.

– Europas sikkerhet er truet, og alle jeg snakker med her er opptatt av at Russland må ta ansvar og møte til dialog, sier Huitfeldt til NTB lørdag.

– Begynner det å bli for sent med diplomati?

– Jeg og alle andre vil gjøre alt vi kan for å unngå det, men nå ligger ballen hos Russland. Vi håper på å få dem tilbake til forhandlingsbordet, sier hun.

Huitfeldt deltar på sikkerhetskonferansen MSC i München i helgen sammen med flere av verdens stats- og regjeringssjefer. Der er stemningen preget av alvoret rundt den stadig mer anspente situasjonen mellom Ukraina og Russland, sier Huitfeldt.

Evakuerer

Ukrainere som er evaluert fra de opprørskontrollerte regionene i Donbas til Russland, håper de snart kan vende hjem til sine landsbyer.

Elena Sokela var en av dem som fant ut at det var på tide å få sønnen sin i sikkerhet da orden om evakuering kom mens høye eksplosjoner og flyalarmer begynte å bli mer vanlig.

EVAKUERER: Her er lokale innbyggere på vei til togstasjonen i Debatlseve i Ukraina, et område kontrollert av russiske separatister, for å bli evakuert til Russland. Foto: Alexei Alexandrov / AP / NTB

– Vi ville ikke vente til det ble for sent. Bedre å komme seg ut nå, sa den 40 år gamle Sokela ved grenseovergangen mellom Donetsk og Russland, dagen etter at orden om evakuering ble gitt.

Det var en jevn strøm av kvinner og barn med trillekofferter som krysset over grensen på en kald og klar vintermorgen mellom gjerder toppet med russiske flagg.

Sokela har med seg den 16 år gamle sønnen som skal bo hos bestemoren i Russland. Men selv vil hun hjem igjen, helst innen en uke.

Det har de siste dagene kommet en rekke meldinger om skudd og mindre angrep ved grensen øst i Ukraina.

(©NTB / TV 2)